Çavuşoğlu: Bazı Batı ülkeleri HTŞ'ye para veriyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye'nin İdlib kentinde son günlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Bazı Batılı ülkeler İdlib Mutabakatı'nın bozulması için Heyet Tahrir-üş Şam'ı teşvik ediyor" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Medya Grubu'nu ziyaret etti ve burada bazı Batılı ülkelerin HTŞ'ye para yardımında bulunduğunu, ihlallerde bulunması için teşvik ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bunun iki amacı olduğunu söyledi: "Bir, İdlib muhtırasının bozulması için. İki, sırf biz yapıyoruz diye anayasa komisyonunun kurulmaması için çaba sarf eden koalisyonun içinde ülkeler var."

© AFP 2018 / Fadi al-Halabi / AMC HTŞ, Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne saldırdı, 3 kasabayı ele geçirdi

Çavuşoğlu'na Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge çalışmaları da soruldu.

Güvenli bölgeye Rusların karşı olmadığını belirten Çavuşoğlu, ABD'nin güvenli bölgeden ne kastettiğinin ise belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Bu konuda müzakerelerin devam ettiğini de belirten Dışişleri Bakanı, konunun 5 Şubat'ta yüksek düzeyli ortak çalışma grubunda ele alınacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Adana Mutabakatı'na yönelik gelişmelere de değindi. Suriye yönetimiyle ilişkilerin kesilmesine rağmen mutabakatın sonlandırılmadığını belirten Çavuşoğlu, "Siyasi çözüm olduğunda karşımızda Suriye yönetimi varsa, bizim işimize çok yarar" dedi.