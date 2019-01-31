Kılıçdaroğlu: Tunç Soyer'in babasından dolayı yargılanması tam bir Ortaçağ zihniyeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

© Fotoğraf : DHA Tunç Soyer: Seks kasedim olduğunu bile söylediler

Partisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Tunç Bey değerli bir belediye başkanımız. Yani düne kadar iyiydi de İzmir adayı olunca mı kötü oldu. Yapılan eleştiriler aslında korkunun eseri" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Acaba Tunç Bey'i nasıl yıpratırız da İzmir'i bir şekilde alırız hesabını yapıyorlar. Hiç öyle hesaplara falan girmesinler. Tunç Bey, İzmir'i alacak. Bir arkadaşımızın devrettiği İzmir'i, bu bayrak yarışında öbür arkadaşımız alacak ve daha ileriye taşıyacak. Tunç Bey'in babasından dolayı yargılanması ise tam bir Ortaçağ zihniyeti. Bu bağlamda Aziz Kocaoğlu'nun da söylemi, bizim açımızdan da kamuoyu açısından da çok değerli" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu çok sayıda siyasi, Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı. Nurettin Soyer, ülkücü kesim tarafından 'işkenceci' olmakla suçlanıyor.