Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıklayacak. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz. İstanbul'da Binali Bey'le, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yle, İzmir'de Nihat Zeybekci kardeşimizle bu yola devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen '31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı' öncesi, salon dışında toplanan partililere hitap etti.

© AA / Erçin Top AK Parti Sözcüsü Çelik: 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız çok önemli bir manifesto açıklayacak

Erdoğan, "İstanbul'da yola çıkarken bir şey söylemiştik; 3Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur. Çünkü CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. Biz geldik bunları yok ettik. Bunları tertemiz hale getirdik ve modern şehirler meydana getirdik" diye konuştu.

Açıklayacakları 11 maddelik manifestoyla yerel seçimlerin çerçevesini çizeceklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Ve bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerinin çerçevesini çizmiş olacağız. Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde, adalette, ulaşımda, enerjide neler yaptık neler yapıyoruz. Dış politikada dünyadaki konumumuz nedir, bunları zaten biliyorsunuz. Ama şimdi yerel seçimdeyiz."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu önünde AK Partililere hitap ediyor https://t.co/iSUZ6zogu0 — AA Canlı (@AACanli) 31 января 2019 г.

'BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ'

Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, evelallah dik duruyoruz, dikleşmiyoruz. İstanbul'da inşallah Binali Bey'le bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki'yle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir'de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i çok farklı bir şehir haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak yeni bir süreç başlatacağız" diyen Erdoğan, "Bir tarafta Zillet İttifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Kadın kollarımıza soruyorum, gece-gündüz çalışmaya hazır mıyız? Malum partilere inşallah 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?" diye sordu.