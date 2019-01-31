Erdoğan: Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen '31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı' öncesi, salon dışında toplanan partililere hitap etti.
Açıklayacakları 11 maddelik manifestoyla yerel seçimlerin çerçevesini çizeceklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Ve bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerinin çerçevesini çizmiş olacağız. Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde, adalette, ulaşımda, enerjide neler yaptık neler yapıyoruz. Dış politikada dünyadaki konumumuz nedir, bunları zaten biliyorsunuz. Ama şimdi yerel seçimdeyiz."
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu önünde AK Partililere hitap ediyor https://t.co/iSUZ6zogu0— AA Canlı (@AACanli) 31 января 2019 г.
'BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ'
"Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak yeni bir süreç başlatacağız" diyen Erdoğan, "Bir tarafta Zillet İttifakı, öbür tarafta Cumhur İttifakı. 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Kadın kollarımıza soruyorum, gece-gündüz çalışmaya hazır mıyız? Malum partilere inşallah 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?" diye sordu.
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