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    Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı

    Türk Arap Medya Derneği Başkanı Kışlakçı: Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (141)
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    Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard ile yapılan görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler" dedi.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, Türk Arap Medya Derneği'ne gelmiş, burada yaklaşık 2 buçuk saat Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile görüştükten sonra açıklama yapmadan dernekten ayrılmıştı.

    Dün akşam gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapan Kışlakçı, "İlk günden beri Türk medyasının ilgisinden dolayı gurur duyuyoruz. Dünya medyası hep canlı tutmaya çalıştı. Dün BM'den bir heyet geldi. Görüşme 2,5 saat sürdü. Bu görüşmede sorulan sorular bize şunu gösterdi. Çünkü olayın üzerinden 4 ay geçti. 4 ay da ciddi soru soran ve bu olayın ciddi takipçisi olduğunu söyleyen bir heyeti görmek bizi memnun etti. Heyetin sorduğu sorulardan şunu anladık. Bu işi ciddi takip ediyorlar. Biz bugüne kadar birçok taraf ile görüştük. En önemli taraflardan biri BM heyetiydi" dedi

    BM Raportörü Callamard
    © Fotoğraf : DHA
    BM Özel Raportörü Callamard, STK ve gazetecilerle görüştü
    'KABUL EDİYORLARSA CESEDİN YERİNİ SÖYLEMELERİ GEREKİYOR' DEDİK'

    Kışlakçı, "Uzunca bir Cemal Kaşıkçı olayını konuştuktan sonra biz onlara şunu ifade ettik. Taleplerimizde de, cesedin nerede olduğundan halen haberimiz yok. Suudi tarafı bunu itiraf etti. Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüklerini itiraf ettiler. 'Kabul ediyorlarsa cesedin yerini söylemeleri gerekiyor' dedik. 2'ncisi adalet istediğimizi söyledik. onlara halen cesedin ne olduğunu haberimiz yok. Cesedin bulunmasını talep ettik. Çünkü bir basın mensubu barbarca katledildi. Bu işin sorumlularının da bu işin takibini bırakmamaları gerektiğini söyledik. Onlar da bu işin takipçisini olduğunu belirttiler" şeklinde konuştu.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - BM raportörü Callamard
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Callamard ile görüştü
    'SORUMLULAR YARGILANSIN'

    "Suudi Arabistan ve batı medyasında çıkan bazı haberler bizi endişelendirdi" diyen Kışlakçı, "Haberlerde Suudi Arabistan'ın basını ve uluslararası bazı kuruluşları susturmak için maddi imkanlarını kullandıklarını ve bunun neticesinde de bu imkanlar dahilinde bazı ülke liderlerinin, Suudi Arabistan liderine sahip çıktığı iddialarıydı. Bu haberler, bizi çok üzmüştü. Bazı ülkelerin suskunluğu Muhammed Bin Selman'a verdikleri destek düşündürücüydü. Sorumuz şu, Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede onu bilmek ve adalet istiyoruz. Sorumlular yargılansın. Ya Suudi Arabistan'da yada Dünyanın farklı bir bölgesinde. Biz bu işin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
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    'BİZ BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

    Turan Kışlakçı, "Batı demokrasisinde Cemal Kaçıkçı olayında öne çıkan olaylardan birisi, özellikle Suudi Arabistan rejimi Cemal Kaşıkçı'nın radikal İslam olarak göstermek için büyük bir çaba içinde. Bununla ilgili birçok batı medyasına açıklama yapıldı. Biz şundan eminiz. Cemal Kaşıkçı demokrat bir liberaldir. Kendisini de öyle tarif ederdi. Herkese açıktı ve herkesle de görüşürdü. Ne bir kabile, ne bir cemiyete bağlığıydı. Zaten yalnız kalmasının da nedeni de buydu. Biz onun dostları ve arkadaşları olarak, aynı zamanda derneğimizin de bir üyesi olarak ona sahip çıkacağız. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz onun dostları olarak sahip çıkacağız. Halen bir umut var" dedi

    Birleşmiş Milletler bayrağı
    © Fotoğraf : Twitter
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    'ELLERİNDE DE BİRÇOK DELİL VE BELGE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

    Kışlakçı bir gazetecinin sorduğu, "BM raportörü geçen ay yaptığı açıklamada Haziran ayında bu işin neticeleneceğini söylemişti. Ancak dün de Mayıs ayında neticeleneceğini söyledi. Bir gelişme mi oldu, neden tarih erkene çekildi?" sorusuna, "Bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler. Bunları bizle paylaşmadılar. Bu olayın büyüklüğünü gördükleri için, bu işi daha hızlı yapıyor olabilirler. Biz dünkü görüşmeden bunu anladık" şeklinde cevap verdi.

    "Görüşmede ses kaydı gündeme geldi mi?" sorusuna ise Kışlakçı, "Bize sadece bilgi ulaştı fakat biz dinlemedik. Onların dinlediklerini ise söylemediler" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (141)

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Türk Arap Medya Derneği, Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı, Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan, Türkiye
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