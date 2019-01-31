Sağlık Bakanı Koca: İlaç stoklandığı tespit edildi

Habertürk'ün aktardığına göre, Sağlık Bakanı Koca, ilaç stoklandığını duyurdu.
Koca, "Son 10 günde sahada yapılan denetmlerde 42 üretci, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde sahada yapılan denetimlerde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi" dedi.
Habertürk'ün aktardığına göre, Sağlık Bakanı Koca, ilaç stoklandığını duyurdu.
Koca, "Son 10 günde sahada yapılan denetmlerde 42 üretci, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor.
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