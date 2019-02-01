Eren Erdem'e 'açlık grevi' soruşturması

Silivri Cezaevi'nde 218 gündür tutuklu bulunan tutulan CHP PM Üyesi Eren Erdem hakkında 'Adalet Orucu' adını verdiği eylem dolayısıyla soruşturma başlatıldı.
"Silivri Cezaevi, Eren Erdem hakkında 'açlık grevi' yaptığı için soruşturma başlattı. Cezaevinin Erdem'e yaptığı tebligatta, 'Soruşturma sonucu, 1 ile 3 ay etkinliklere katılmama cezası alabileceği' yazıyor. Adaletsizlik suç değil; ancak adalet isterken bedenini açlığa yatırmak suç!"
Yarkadaş, cezaevi yönetiminin Erdem'den 3 gün içinde savunma yapmasını istediğini aktardı. Yarkadaş, soruşturmaya gerekçe olarak 5275 sayılı kanunun 40. maddesinin gerekçe gösterildiğini belirtti.
Silivri Cezaevi, @erenerdemnet hakkında "açlık grevi" yaptığı için soruşturma başlattı. Cezaevinin Erdem'e yaptığı tebligatta, "Soruşturma sonucu, 1 ile 3 ay etkinliklere katılmama cezası alabileceği" yazıyor. Adaletsizlik suç değil; adalet isterken bedenini açlığa yatırmak suç!— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 1 февраля 2019 г.
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