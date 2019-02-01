Eren Erdem'e 'açlık grevi' soruşturması

Cezaevinde tutulan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkında, yargılama sürecine tepki olarak başlattığı açlık grevi dolayısıyla soruşturma açıldı.

Silivri Cezaevi'nde 218 gündür tutuklu bulunan tutulan CHP PM Üyesi Eren Erdem hakkında 'Adalet Orucu' adını verdiği eylem dolayısıyla soruşturma başlatıldı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, şu bilgiyi paylaştı:

"Silivri Cezaevi, Eren Erdem hakkında 'açlık grevi' yaptığı için soruşturma başlattı. Cezaevinin Erdem'e yaptığı tebligatta, 'Soruşturma sonucu, 1 ile 3 ay etkinliklere katılmama cezası alabileceği' yazıyor. Adaletsizlik suç değil; ancak adalet isterken bedenini açlığa yatırmak suç!"

Yarkadaş, cezaevi yönetiminin Erdem'den 3 gün içinde savunma yapmasını istediğini aktardı. Yarkadaş, soruşturmaya gerekçe olarak 5275 sayılı kanunun 40. maddesinin gerekçe gösterildiğini belirtti.