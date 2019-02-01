'CHP'de Kadıköy için geriye tek güçlü aday kaldı'

Yalçın Bayer, Hürriyet'te "Kemal Bey kulaklarını tıkamış" başlığıyla yayımlanan yazısında geçen hafta düzenlenen CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında yaşananlara dair bir yazı kaleme aldı.

Bahsini geçirdiği olayları kulislere dayandıran Bayer, "CHP'de geçen haftaki PM toplantısında, üyelerden biri 'Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Bey'in yolsuzluğu yok. Sayın Genel Başkan, siz neden istemiyorsunuz kendisini' dediğinde Kılıçdaroğlu 'Aykurt konusu benim için kapanmıştır. Çünkü hiçbir dediğimi yapmadı' diyor" ifadesini kullandı.

"PM'ye sunulan '10 Aralıkçı' ekipten Kadıköy için önerilen Av. Şerdil Dara Odabaşı'nın da oylama sonucunda adaylığı hukuken düştü" hatırlatmasında bulunan Bayer, "Şu an geriye tek güçlü aday, 15 yıl Kadıköy'de başkan yardımcılığı yapan iş adamı Mustafa Demircan kaldı" diye yazdı.