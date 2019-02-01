AK Partili Çelik: Uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz devrim gerçekleşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"Yaşadığımız hayat hakkında sözümüzü nasıl yansıtacağız? Şehirler giderek daha önemli aktörler haline geliyor. Şehirler canlı organizmalar. Buradan elde ettiğimiz tepkiler var. Gördüğümüz hususlar var. İnsanlar yapılanlardan memnun ama şehirlerinin karakterinin güçlenmesini istiyor. Şehrin karakterinin, kimliğinin korunması önemli. İnsanlar artık bunu talep ediyorlar."
'RANT KONULARINDAKİ KURALSIZ DAVRANIŞLAR TEPKİ OLUŞTURUYOR'
"İmar konuları, rant konularındaki kuralsız davranışlar büyük tepki oluşturuyor" diyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Çok uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz devrimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Devrim lafını özellikle kullanıyorum. Şehirlerimiz modernleşmenin hızı içerisinde kimliğini kaybediyor. Bu demokratik siyaset açısından devrimci diyeceğimiz bir dönüm noktasıdır. Bu şehirler için değer üreten bir eylem planı ortaya çıkarmış olduk.
'CHP'DE PARTİ KİMLİĞİ KALMADI'
* CHP ile HDP arasında ittifak olduğu açık. Şu anda CHP dağınık bir durumda. En dikkat çekici olan şu partililik kimliğini kalmadığı görülüyor. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum.
ANKARA VE İSTANBUL'DA ORTAK MİTİNG
* Genel başkanların katıldığı mitingler onların takdirinde. İstanbul ve Ankara'da ortak miting yapma arzusu var. Vatandaş bu birlik ve beraberlii görmek ister. AK Parti'nin buradaki görüşü pozitiftir. Oralardaki miting planlamasına göre ortaya çıkacaktır. Aday tanıtımları vesilesiyle illerde daha aşşağıdan yukarı doğru beraber çalışma kültürünün oluştuğunu görüyoruz.
'TÜRKİYESİZ GÜVENLİ BÖLGE GÜVENLİ OLMAZ'
* Türkiyesiz güvenli bölge, güvenli bir yapı olmaz. Bölye yaparak Suriye'de yeni bir Afganistan oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiyesiz yapılması mümkün değil. Bu işlerde süre vermek doğru olmaz. Ama bu niyeti hayata geçirmek için bir engel de yok. Bu adımlar atılırsa atılır. Bunların ilerlediğini görürsek görürüz. Herhangi bir somut tarih yok.
ADANA MUTABAKATI
* Feshedilmediği sürece devam eder. Bizim açımızdan Adana Mutabakatı ve diğer belge; PKK ve uzantıları bulunmayacak. Herhangi bir şekilde propaganda bile yapılmayacak.
* Bazıları bizim meşruiyet arayışı yerine rejimin meşrulaştırılması için kapı aradığımız gözüyle bakıyor. Teröristi takip etme yetkimiz var.
'BM YETKİLİLERİNİN KONSOLOSLUĞA ALINMAMASI SKANDAL'
Bu dünyada örtülecek bir şey değil. Suudi Arabistan açısından şeffaf bir işbiliği açısından sonuç almaya çalışmak. Zamana bırakılırsa söner gider diye bir şey yok. Bir başkonsolosluk binasında gazeteci öldürüldü. Öldürenlerin kimlikleri de aşşağı yukarı belli. Burada bir gazetecinin cinayete kurban gittiği açık. Bu para ile güçle örtülecek diye bir şey yok. Suudi Arabistan'ın şu cezayı verdik demesi de yetmez. Merhumun bedeni nerede, işbirlikçi kim, emri kim verdi? Olayın örtülmesine izin vermeyeceğiz.
* Biz uluslararası bir soruşturma açılmasını istiyoruz. Bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır. Gün geçtikçe spekülasyonlar artacaktır. BM yetkililerin Suud konsolosluğuna alınmaması skandaldır. Örtbas etme faaliyetine karşı hür dünya sesini yükseltecektir. En doğrusu uluslararası soruşturmanın bir an önce açılmasıdır.
IMF İLE ANLAŞMA İDDİASI
* ABD Başkanı Türkiye'ye ekonomik saldırı tweetini sabitlemişti. İlk kez bir Amerikan Başkanı bir ülkeye ekonomik savaş başlattı. Bu siyasi etkileri gerçekleştiremeyecekler.
* Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı sayesinde bunu atlatacağız. Vatandaşlarımız IMF ile anlaşıldığı haberi gördüğünde bunun yalan olduğunu anlayabilir.
SEBZE-MEYVE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
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