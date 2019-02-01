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16:23 01 Şubat 2019
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    Ömer Çelik

    AK Partili Çelik: Uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz devrim gerçekleşecek

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (65)
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçim çalışmaları kapsamında MHP ile Ankara ve İstanbul'da ortak miting yapılabileceğini söyledi. Çelik, 'devrim' sözünü özellikle kullandığını belirterek, "Çok uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz devrimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şehirlerimiz modernleşmenin hızı içerisinde kimliğini kaybediyor" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    seçim, sandık
    © AA /
    AK Parti anketi: 'Sandığa gitmeyeceğim' diyenlerin sayısı artıyor
    Yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Uzun zamandır belediyelerde tecrübemiz var. Demokratik haklarımızı 4-5 yılda yapılan seçimlerde kullanıp beklemek gibi yaklaşım bugünün demokrasisi için yeterli değil" dedi ve şöyle devam etti:

    "Yaşadığımız hayat hakkında sözümüzü nasıl yansıtacağız? Şehirler giderek daha önemli aktörler haline geliyor. Şehirler canlı organizmalar. Buradan elde ettiğimiz tepkiler var. Gördüğümüz hususlar var. İnsanlar yapılanlardan memnun ama şehirlerinin karakterinin güçlenmesini istiyor. Şehrin karakterinin, kimliğinin korunması önemli. İnsanlar artık bunu talep ediyorlar."

    'RANT KONULARINDAKİ KURALSIZ DAVRANIŞLAR TEPKİ OLUŞTURUYOR'

    "İmar konuları, rant konularındaki kuralsız davranışlar büyük tepki oluşturuyor" diyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Elif Öztürk
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    "Ortak iyiyi temsil etmeyen imar planlarına izin verilemez. Öyle şeyler yapılıyor ki… Bizde milli beraberlik konusunda çok kafa yorulur. Ama şehirleri öyle bir geliştiriyorlar ki etnik gettolar oluşuyor. Şehirlinin bir meydanda birbirlerine temas etmesi lazım. O şehirde yaşayanlar mutlu mu? Bir belediye başkanı mutluluk kat sayısını artırabiliyor mu? İhalelerin canlı yayınlanacak olması çok önemli. Şehirlinin nesne değil bir özne olarak var olması önemlidir. Burada esas olan bu politikaların iyi bir şekilde hayata geçirilip geçirilmediğinin denetlenmesi lazım. Demokratik yaklaşımın her şehir planında hayata geçmesi gibi bir yaklaşım bu. Şehirleri mekansal bir beden olarak düşünülmeli."

    Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    * Çok uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz devrimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Devrim lafını özellikle kullanıyorum. Şehirlerimiz modernleşmenin hızı içerisinde kimliğini kaybediyor. Bu demokratik siyaset açısından devrimci diyeceğimiz bir dönüm noktasıdır. Bu şehirler için değer üreten bir eylem planı ortaya çıkarmış olduk.

    'CHP'DE PARTİ KİMLİĞİ KALMADI'

    Önay Alpago
    © Fotoğraf : Twitter
    Eski Devlet Bakanı Alpago: Bu tablo CHP'ye yakışmadı
    * Aday açıklamalarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerine şahitlik ettik. Büyük bir teveccüh var. Burada ben daha çok kendi gündemimiz açısından durumu değerlendiriyorum. Kurduğumuz ittifakın vatandaşta bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. Diğer taraftaki durum böyle değil.

    * CHP ile HDP arasında ittifak olduğu açık. Şu anda CHP dağınık bir durumda. En dikkat çekici olan şu partililik kimliğini kalmadığı görülüyor. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum.

    ANKARA VE İSTANBUL'DA ORTAK MİTİNG

    * Genel başkanların katıldığı mitingler onların takdirinde. İstanbul ve Ankara'da ortak miting yapma arzusu var. Vatandaş bu birlik ve beraberlii görmek ister. AK Parti'nin buradaki görüşü pozitiftir. Oralardaki miting planlamasına göre ortaya çıkacaktır. Aday tanıtımları vesilesiyle illerde daha aşşağıdan yukarı doğru beraber çalışma kültürünün oluştuğunu görüyoruz.

    'TÜRKİYESİZ GÜVENLİ BÖLGE GÜVENLİ OLMAZ'

    Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Eşbaşkanları Riad Darar ile İlham Ahmed (sağda)
    © REUTERS / Rodi Said
    'Trump, 'Suriyeli Kürtler için güvenli bölge kuracağız' dedi'
    * (Türkiyesiz güvenli bölge iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump ile yapılan görüşmede Türkiye ile birlikte yapılması vurgulandı. Buradaki trajedi şu anda orada teröristler için bir güvenli bölge var. Teröristlere silah veriliyor, PKK'nın uzantıları topraklara el koyuyor. Orada fiili bir durum var. Bu tip kulis haberleri testtir. Bunlar yönetime akıl vermeye kalkarlar.

    * Türkiyesiz güvenli bölge, güvenli bir yapı olmaz. Bölye yaparak Suriye'de yeni bir Afganistan oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiyesiz yapılması mümkün değil. Bu işlerde süre vermek doğru olmaz. Ama bu niyeti hayata geçirmek için bir engel de yok. Bu adımlar atılırsa atılır. Bunların ilerlediğini görürsek görürüz. Herhangi bir somut tarih yok.

    ADANA MUTABAKATI

    Russian Foreign Minister Sergei Lavrov
    © Sputnik / Vitaly Belousov
    Lavrov: Türkiye ve Suriye'nin Adana Mutabakatı'nı sınır güvenliğinin sağlanması için kullanması mümkün
    * Adana Mutabakatı iki ülke arasında imzalanmış. İktidarımız döneminde güncellendiğine yönelik belge var. Bir anlaşmazlık çıktığında iki ülke bir araya gelir.

    * Feshedilmediği sürece devam eder. Bizim açımızdan Adana Mutabakatı ve diğer belge; PKK ve uzantıları bulunmayacak. Herhangi bir şekilde propaganda bile yapılmayacak.

    * Bazıları bizim meşruiyet arayışı yerine rejimin meşrulaştırılması için kapı aradığımız gözüyle bakıyor. Teröristi takip etme yetkimiz var.

    'BM YETKİLİLERİNİN KONSOLOSLUĞA ALINMAMASI SKANDAL'

    AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard
    © AA / AK PARTİ
    BM Raportörü Callamard ve heyeti Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kayıtlarını dinleyecek
    * Bu dünyada örtülecek bir şey değil. Suudi Arabistan açısından şeffaf bir işbiliği açısından sonuç almaya çalışmak. Zamana bırakılırsa söner gider diye bir şey yok. Bir başkonsolosluk binasında gazeteci öldürüldü. Öldürenlerin kimlikleri de aşşağı yukarı belli. Burada bir gazetecinin cinayete kurban gittiği açık. Bu para ile güçle örtülecek diye bir şey yok. Suudi Arabistan'ın şu cezayı verdik demesi de yetmez. Merhumun bedeni nerede, işbirlikçi kim, emri kim verdi? Olayın örtülmesine izin vermeyeceğiz.

    * Biz uluslararası bir soruşturma açılmasını istiyoruz. Bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır. Gün geçtikçe spekülasyonlar artacaktır. BM yetkililerin Suud konsolosluğuna alınmaması skandaldır. Örtbas etme faaliyetine karşı hür dünya sesini yükseltecektir. En doğrusu uluslararası soruşturmanın bir an önce açılmasıdır.

    IMF İLE ANLAŞMA İDDİASI

    IMF
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    Hazine Bakanlığı'ndan IMF açıklaması: Algı operasyonu
    * Bu bahsettiğiniz IMF ile anlaştılar yorumu zaman zaman gündem oluyor. Güçlü bir şekilde de reddediliyor.

    * ABD Başkanı Türkiye'ye ekonomik saldırı tweetini sabitlemişti. İlk kez bir Amerikan Başkanı bir ülkeye ekonomik savaş başlattı. Bu siyasi etkileri gerçekleştiremeyecekler.

    * Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı sayesinde bunu atlatacağız. Vatandaşlarımız IMF ile anlaşıldığı haberi gördüğünde bunun yalan olduğunu anlayabilir.

    SEBZE-MEYVE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

    Enflasyon, pazar, alışveriş
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    İzmirli esnaf: Ben 35 senelik pazarcıyım ve ilk defa bu fiyatlara sebze satıyorum
    * Güçlü bir şekilde sahadaki durumla etkileşimdeyiz. Fırsatçılıkla ilgili durumlar çıkıyor. Bununla ilgili de konuşarak tedbir alarak ilerliyoruz. Yeni durumun neticesi olarak alınacak yapısal tedbirler alınması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Biz bunları günlük olarak izliyoruz. İllerde gördüğümüz beklenmedik durum olduğunda doğrudan arayarak devreye gidiyoruz. Karmaşık bir tablo. Vatandaşımızın ferah günlere kavuşması için disiplinli bir çalışmamız var.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (65)
    Etiketler:
    Ekonomi, güvenli bölge, 2019 yerel seçimleri, Adana Mutabakatı, BM, PKK, HDP, CHP, AK Parti, IMF, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Cemal Kaşıkçı, Ömer Çelik, Suudi Arabistan, Suriye, ABD, Türkiye
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