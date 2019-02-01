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19:29 01 Şubat 2019
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    seçim, sandık

    Partiler sınıfta kaldı: Yerel yönetimlerde kadının adı yok

    © AA /
    Türkiye
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    Eşitlik Adalet Kadın Platformu, yerel seçimlerde aday gösterilen kadınların sayılarını ve oranlarını paylaştı. AK Parti'nin tüm adaylar içerisindeki kadın aday oranı 2.1, CHP'nin 4.9, MHP'nin 1.8 olurken HDP aday gösterdiği her il ve ilçede kadınları eş başkan adayı olarak listelerine ekledi.

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday listeleri de netleşiyor. Eşitlik Adalet Kadın Platformu, "Partiler sınıfta kaldı: Yerel yönetimlerde kadının adı yok" başlığıyla yerel seçimlerde partilerin kadın aday sayılarını ve oranlarını paylaştı.

    Duvar'ın aktardığına göre, bugüne kadar hazırlanan listelere bakıldığında AK Parti 75 ilde 1, CHP 51 ilde 2, MHP ise 31 ilde 2 kadın aday gösterdi. İYİ Parti ve Saadet Partisi ise hiçbir ilde kadın aday göstermezken, HDP her il ve ilçede kadınları eş başkan adayları olarak listelerine ekledi.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
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    AK PARTİ ADAYLARININ YÜZDE 2.1'İ KADIN

    AK Parti'nin açıkladığı 75 il içerisindeki tek kadın adayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fatma Şahin oldu. Açıklanan 634 ilçe belediye başkanı adayından ise yalnızca 14'ü kadın oldu. Bu sayılarla birlikte açıklanan toplam 709 adaydan 2.1'i kadınlardan oluştu.

    CHP'NİN KADIN ADAY ORANI İSE 4.9

    CHP'nin 51 ilde açıkladığı kadın belediye başkan adayları Aydın'da Özlem Çerçioğlu ve Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu oldu. Açıklanan 785 ilçe belediye başkan adayı içindeki toplam kadın sayısı ise 39. Yeni tüzüğünde kadın kotasını yüzde 33'e çıkaran CHP'nin açıkladığı 836 belediye başkanının 41 tanesi, yani sadece yüzde 4.9'u kadın adaylardan oluştu.

    YSK
    © AA /
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    SAADET VE İYİ PARTİ'NİN İL MERKEZLERİNDE KADIN ADAYI YOK

    Açıkladığı 31 il adayı içerisinde yalnızca iki kadına yer veren MHP'nin 744 ilçe belediye başkan adayı içindeki kadın sayısı ise 12 oldu. MHP'nin toplam adaylar içindeki kadınların oranı da 1.8'de kaldı.

    İYİ Parti'nin 29 ilde açıkladığı belediye başkan adayları arasında kadın aday yer almazken açıklanan 93 ilçe belediye başkan adayı içindeki kadın sayısı da 4 ile sınırlı kaldı. Toplama bakıldığında 122 belediye başkanının 4 tanesi, yani sadece yüzde 3.2'si kadın.

    İl merkezlerinde kadın aday göstermeyen Saadet Partisi'nin açıklanan 239 ilçe belediye başkan adayı içindeki kadın sayısı 2. SAADET'in 261 belediye başkanının 2 tanesi, yani sadece yüzde 0.7'si kadınlardan oluştu.

    HDP HER İL VE İLÇEDE KADINLARI EŞ BAŞKAN ADAYI GÖSTERDİ

    HDP'nin aday listesi ise diğer partilerden oldukça farklı bir tablo çiziyor. Parti, aday gösterdiği her il ve ilçede kadınları eş başkan adayı olarak listelerine ekledi.

    Resmi Gazete
    © Fotoğraf : Twitter
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    'KADINA SİYASETTE AYRIMCILIK VAR'

    Yerel seçimlerin yapılacağının duyurulmasından bu yana eşit temsil anlayışıyla gelişmelerin takipçisi olan Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu partilerin aday listeleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

    "HDP dışında, diğer partileri bu denli az kadın aday göstermesi, kadına siyasette uygulanan ayrımcılık ve şiddetin açık bir göstergesidir. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu olarak, daha fazla kadının aday gösterilmesi ve seçilmesi talebimiz, cinsiyet eşitliğini ve neticede adaleti sağlamaya yönelik demokratik bir talep olmanın yanı sıra yerel politikaların geleceğine dair duyduğumuz endişeyi de içinde barındırmaktadır. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün (NDI) dünyadaki 100'den farklı ülkeden 35 yıl süren çalışmalar neticesinde vardığı sonuca göre, kadınların yerel siyasete katılımı, cinsiyet eşitliğini sağlama, kadına yönelik şiddet politikalarının geliştirilmesi, kadınların, çocukların, gençlerin ihtiyaçlarına daha fazla cevap verme, eğitim, altyapı ve sağlık gibi kalkınma göstergelerine öncelik verilmesi, temsil sorunu yaşayan farklı kimlikler arasında daha fazla işbirliği yapma, yoksulluğun giderilmesi için politikalar geliştirme gibi birçok kazanım sağlıyor. Ancak maalesef kadın adaylara dair rakamlar, bu ideallerin ne kadar uzağında olduğumuzu ve 2019 yerel seçim sonuçları ne olursa olsun, yerel yönetimlerde kadın sesinin ‘yok denecek kadar az' kalacağını gösteriyor."

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    Etiketler:
    kadın aday, yerel seçim, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, MHP, CHP, AKP, Türkiye
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