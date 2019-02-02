Ahmet Hakan: İmamoğlu'na 'Sana kafa atmak istiyorum' falan diyenler provokasyon yapıyor, hepsi önceden kurgulanmış

Ahmet Hakan, "Provokatörler Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya çalışmaları için sürekli sokakta, vatandaşlarla bir arada olduğunu hatırlattı.
"Şu ana kadar Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyonlardan şu üç sonuç çıktı" diyen Hakan, şunları sıraladı:
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- Ekrem İmamoğlu'na sokak ortasında olmadık hakaretler ve galiz küfürler edilmesi… Ekrem İmamoğlu'nun nasıl da sonsuz sabırlı bir insan olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasına yol açtı.
- Kameralar önünde Ekrem İmamoğlu'na "Sana kafa atmak istiyorum" falan diyerek ağır provokasyonlar yapılması… Ekrem İmamoğlu'nun tahammül eşiğinin yüksekliğini ortaya koydu.
- Her sokakta önceden kurgulanmış ve ayarlanmış provokatörlere maruz kaldığı halde bir milim bile gerilememesi… Ekrem İmamoğlu'nun ne denli yüksek bir motivasyonla ve moralle çalıştığının kanıtı oldu.
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