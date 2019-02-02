Bakan Akar'dan sınırda mesaj: Hem arazide, hem masadayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan Silopi'ye geçti.
Ülkenin hak ve menfaatleriyle vatan topraklarını korumak, egemenlik ve bağımsızlığını sürdürmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Akar, hazırlıkların tamamlandığını, yeri ve zamanı geldiğinde faaliyetlerin icra edileceğini vurguladı. Akar, "Gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden büyük fedakarlıklarla bugünlere geldik. Yapılan çalışmaların her biri milletimizin hafızasına, tarihimize altın harflerle kazındı" diye konuştu.
Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin "ulaşılamaz", "girilemez" dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini dile getiren Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı.
"Ülkemizde Doğu'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ölçüde vatanımızı teröristlerden temizlemiş bulunuyoruz." diyen Akar, "Bunların bir kısmı Irak'ın kuzeyine, bir kısmı Suriye'nin kuzeyine gitti. Kimi adını, kimi soyadını değiştirdi, kimine 'YPG', kimine 'PYD' dediler, çeşitli isimler altında anılmaya başladılar ama biz biliyoruz ki bunun aslı, esası terörist PKK. Bizim buradaki mücadelemiz bir taraftan FETÖ ile diğer taraftan PKK ve onun değişik isimlerle adlandırılan teröristleriyle ve DEAŞ ile. Bu mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
'TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER'
Bunlar yapılırken Mehmetçik'in teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığını, çevreye, tarihi, dini yapılara zarar vermediğini vurgulayan Akar, "Sadece ve sadece teröristle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz." dedi. Tek hedeflerinin teröristler olduğuna işaret eden Akar, şöyle konuştu:
Faaliyetlerin başarıya ulaşmasında en büyük başarının şehitlere ve gazilere ait olduğunu belirten Bakan Akar, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstermişlerdir. Başarıların gerçek sahibi onlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
ÜS BÖLGESİNE YÖNELİK PROVOKASYON
Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Bu çalışmalarla ilgili ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli seviyelerde faaliyetler sürüyor." diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Rusya'ya giderek temaslarda bulunduğunu anımsatan Akar, şunları söyledi:
Terör örgütünün başındaki terör ağalarının çıkmaz bir yolda olduklarını gördüğünü, alttakilerin de bunları anlaması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarıyla terör örgütünün tamamen etkisiz hale getirileceğini ifade eden Akar, "Biz vatanımızın, milletimizin huzuru ve güvenliği için uğraşıyoruz. Diğer taraftan da bu çalışmalarla özellikle Suriye'deki teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce rahat, huzur, güven içinde ülkelerine, evlerine dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
Bakan Akar, arazide operasyonel ve istihbari konuların yoğun şekilde uygulandığını, yerli üretim en modern araç ve gereçlerin kullanıldığını ayrıca uluslararası çerçevede çeşitli temasların da devam ettiğini belirterek, "Bunların sonucu olarak da çok şükür hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Böylece ülkemizin, asil milletimizin hakkını, hukukunu koruyup, kollayıp savunma imkanı buluyoruz" diye konuştu.
Bakan Akar ve Orgeneral Dündar inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.
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