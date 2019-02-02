CHP'de aday protestoları sürüyor: Genel merkez önünde 'Kartal', Torbalı'da 'Uygur' isyanı

CHP Parti Meclisi (PM) tarafından 13 saat süren bir toplantı sonucu belirlenen adaylara birçok il ve ilçede tepki gösterildi. Aday protestoları son olarak İstanbul'un Kartal, İzmir'in Torbalı ilçelerinde sürdü.
CHP Parti Meclisi (PM) bugüne kadar 17'si büyükşehir, 783'ü ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirledi.
Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren PM toplantısında ise Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel aday gösterildi. İstanbul'un Kartal ilçesinden gelen bir grup partili Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini genel merkez binası önünde protesto etti.
Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan grup adına konuşan CHP Kartal ilçe teşkilatı üyesi Can Arkan, genel merkezin, bütün anketler, kamuoyu araştırmaları ve Kartal halkının taleplerini göz ardı ederek Altınok Öz'ün yerine genç bir partiliyi aday gösterdiğini söyledi.
CHP'de bir önceki MYK'da Torbalı Belediye Başkan adayı olarak Övünç Demir gösterilmesine rağmen, son MYK toplantısı ve parti meclisi toplantısında eski belediye başkanı Ramazan İsmail Uygur'un aday olarak açıklanması da ilçeyi karıştırdı. Sosyal medya üzerinden genel merkezi mesaj yağmuruna tutan partililer, #TorbalıdaSorunVar, başlığıyla kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.
Sosyal Medya üzerinde örgütlenen partililer, Ramazan İsmail Uygur'un Torbalı Belediye Başkanlığı döneminde belediye tabelasından T.C ibaresini kaldırmasını, ilçe meydanında Atatürk heykelinin yanına kendi heykelini yaptırmasını ve yakın zamanda CHP'nin Roman Milletvekili Özcan Purçu'ya ağır hakaretlerde bulunduğunu hatırlattı. Vatandaşlar, "Bizden bu adaya oy çıkmaz" dedi.
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