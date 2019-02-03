Aylin Nazlıaka: Her arayan 'Etimesgut sizinle alınır' diyor

Düzgün Haber'e konuşan Nazlıaka şunları söyledi:
'TELEFONLARIM SUSMUYOR'
"Düzgün Haber'in benim Etimesgut Belediye Başkan adayı olacağımı yazdığı andan beri telefonlarım hiç susmuyor.
'MÜTHİŞ BİR COŞKU'
Her arayan "Etimesgut sizinle alınır" diyor. Halkta, örgütte müthiş bir coşku ve kazanacağımıza dair bir ön kabul var.
'ANKARAGÜÇLÜLER ÇOK HEVESLİ'
'ANKARA'NIN ALINMASINI GARANTİLER'
Şahsıma gösterilen bu ilgi ve güven beni çok mutlu etti, gücüme güç kattı. Etimesgut Ankara açısından çok kritik bir ilçe. Burayı almamız Ankara'nın alınmasını garantiler.
KILIÇDAROĞLU'NA SÖZ VERDİ
Parti Meclisi'nde buranın adayını belirleme yetkisi Genel Başkanımıza verildi. Kendisinin beni böylesine tarihi bir görevle onurlandırması halinde, Etimesgutlulara ve "partime zafer vaad ediyorum!
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