Aylin Nazlıaka: Her arayan 'Etimesgut sizinle alınır' diyor

Ankara Etimesgut’ta adaylığı konuşulan eski CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Telefonlarının susmadığını belirten Nazlıaka, "Her arayan 'Etimesgut sizinle alınır' diyor. Halkta, örgütte müthiş bir coşku ve kazanacağımıza dair bir ön kabul var" dedi.

Yerel seçimlerde Ankara Etimesgut'ta aday olacağı yönünde iddialar ortaya atılan eski CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzgün Haber'e konuşan Nazlıaka şunları söyledi:

'TELEFONLARIM SUSMUYOR'

"Düzgün Haber'in benim Etimesgut Belediye Başkan adayı olacağımı yazdığı andan beri telefonlarım hiç susmuyor.

'MÜTHİŞ BİR COŞKU'

Her arayan "Etimesgut sizinle alınır" diyor. Halkta, örgütte müthiş bir coşku ve kazanacağımıza dair bir ön kabul var.

'ANKARAGÜÇLÜLER ÇOK HEVESLİ'

Farklı partilerden olan Etimesgutlular da arıyor; taban seçimi almak için kenetlenmiş durumda. Özellikle de kadın arkadaşlar ve Ankaragüçlüler çok hevesli.

'ANKARA'NIN ALINMASINI GARANTİLER'

Şahsıma gösterilen bu ilgi ve güven beni çok mutlu etti, gücüme güç kattı. Etimesgut Ankara açısından çok kritik bir ilçe. Burayı almamız Ankara'nın alınmasını garantiler.

KILIÇDAROĞLU'NA SÖZ VERDİ

Parti Meclisi'nde buranın adayını belirleme yetkisi Genel Başkanımıza verildi. Kendisinin beni böylesine tarihi bir görevle onurlandırması halinde, Etimesgutlulara ve "partime zafer vaad ediyorum!