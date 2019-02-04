Mansur Yavaş: Evimin perdesi sonradan yapılan bir gökdelen yüzünden kapalı

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.
Yatay mimari projesini 2009'dan beri her alanda anlattığını belirten Yavaş, "Eşinizle, çocuğunuzla el ele tutuşup yürüyebileceğiniz tek bir kaldırım kalmadı. Halbuki ben hatırlıyorum, Kızılay Meydanı'nda akşamları insan seli olurdu. Araç öncelikli bir Ankara oldu. Şehrin içinde orman gibi bahçeler olması lazım ama yok. Örneğin askeriyenin 50 milyon metrekare arazisi var. Oraları belediyeye kazandırabilirsek, spor yapabilecekleri alanlar olarak halka açacağız" diye konuştu.
YENİ ULUS PROJESİNİ AÇIKLADI
Mansur Yavaş, burada Ankara'da bulunan Ulus semti için hazırladıkları projenin detaylarını da paylaştı.
"Ulus, Ankara'nın cazibe merkezi olacak. Turistler geldiği zaman burada gezecek. İnsanlar yaya olarak gezecek, esnaf para kazanacak. Sadece taksiciler araçla girebilecek. 19 Mayıs Stadı'na doğru inen taraf da Atapark projemizin bir parçası olacak. İkisi birbirine bağlanacak. Trafiği yerin altına alacağız" diyen Yavaş, "Halkın parasını nereye harcadığımızı herkes görecek. Her faturanın arkasında, ödediğiniz her kuruşun hangi projeye harcandığını göreceksiniz. Böyle olunca bir belediye başkanı halkın parasıyla Mercedes falan almaz" açıklamasında bulundu.
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