Mansur Yavaş: Evimin perdesi sonradan yapılan bir gökdelen yüzünden kapalı

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, "Bu gökdelenler bizim mahremiyetimize de engel oluyor. Örneğin benim evimin perdesi, sonradan yapılan bir gökdelen yüzünden kapalı. Çünkü karşınızda evin içini görebilen yüzlerce kişi var. Biz bunları planlayacağız" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

"Ankara'da şu anda yerleşim bölgelerinin bulunduğu yer, bütün şehir arazisinin sadece yüzde 3'ü. Ankara'nın tümünü yüzde 3'e sıkıştırırsanız büyük bir rant olur, yaşanmaz hale gelir" diyen Yavaş, devamında "Oysa yüzde 97'si boş olan Ankara'yı yatay binalar olarak planlarsanız insanların hep filmlerde görüp de hoşumuza giden; bahçesiyle, otoparkıyla tek katlı ya da dublex yapılarda yaşamalarını sağlarsınız. Aslında bu gökdelenler bizim mahremiyetimize de engel oluyor. Örneğin benim evimin perdesi, sonradan yapılan bir gökdelen yüzünden kapalı. Çünkü karşınızda evin içini görebilen yüzlerce kişi var. Biz bunları planlayacağız" ifadesini kullandı.

Yatay mimari projesini 2009'dan beri her alanda anlattığını belirten Yavaş, "Eşinizle, çocuğunuzla el ele tutuşup yürüyebileceğiniz tek bir kaldırım kalmadı. Halbuki ben hatırlıyorum, Kızılay Meydanı'nda akşamları insan seli olurdu. Araç öncelikli bir Ankara oldu. Şehrin içinde orman gibi bahçeler olması lazım ama yok. Örneğin askeriyenin 50 milyon metrekare arazisi var. Oraları belediyeye kazandırabilirsek, spor yapabilecekleri alanlar olarak halka açacağız" diye konuştu.

YENİ ULUS PROJESİNİ AÇIKLADI

Mansur Yavaş, burada Ankara'da bulunan Ulus semti için hazırladıkları projenin detaylarını da paylaştı.

"Ulus, Ankara'nın cazibe merkezi olacak. Turistler geldiği zaman burada gezecek. İnsanlar yaya olarak gezecek, esnaf para kazanacak. Sadece taksiciler araçla girebilecek. 19 Mayıs Stadı'na doğru inen taraf da Atapark projemizin bir parçası olacak. İkisi birbirine bağlanacak. Trafiği yerin altına alacağız" diyen Yavaş, "Halkın parasını nereye harcadığımızı herkes görecek. Her faturanın arkasında, ödediğiniz her kuruşun hangi projeye harcandığını göreceksiniz. Böyle olunca bir belediye başkanı halkın parasıyla Mercedes falan almaz" açıklamasında bulundu.