CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Acar: Beni aday göstereceklerdi, fikirleri asansörde değişti

CHP'den istifa ederek DSP'ye katılan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin kendisini aradığını ve “Evet başkan, hayırlı olsun. Seninle devam ediyoruz" dediğini aktardı. Acar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fikrinin asansörde değiştiğini anlattı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, CHP'den istifa ederek DSP'ye katılan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

Çekirge, " Bir belediye başkanının isyanı: Beni çileden çıkartan bu oldu " başlığıyla yayımlanan yazısında "Partinin en üst yönetim organı MYK toplantısından hemen sonra. Genel sekreter Akif Hamzaçebi arıyor: 'Evet başkan, hayırlı olsun. Seninle devam ediyoruz.' Sonra tebrikler geliyor. O da çevresine ve ailesine durumu iletiyor. Kutlamalar oluyor. Ardından Parti Meclisi var. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ne geçerken nasıl oluyorsa oluyor, başkan adayının adı değişiyor. Garip bir durum. Asansörde isim değişiyor" ifadesini kullandı.

Çekirge, Acar'ın "MYK'dan sonra o yarım saatte ne oldu? Kimler devreye girdi? Asansörde ne oldu?" diye sorduğunu aktardı.

Buna göre Acar, devamında şöyle konuştu:

— En zor zamanda Marmaris'e aday oldum. Çalıştık, çalıştık, bir yere getirdik. 3 dönem seçildim. 15 yıl. Şimdi böyle karışık bir şekilde üçüncü kişilerden aday olmadığımı öğreniyorum. İnanamadım. Partimden değil, dedikodularla öğrendim aday olmadığımı." "Eğer bir yolsuzluğumuz, usulsüzlüğümüz varsa çıkıp söylerler. Benim paraya pula da ihtiyacım yok ki… İşi gücü olan insanlarız. Ama böyle bir şekilde sonlandırmak yakışır mı? Parti yönetiminden bir kişi çıkıp ‘Başkan, hizmetlerine teşekkür ederiz' bile demedi.