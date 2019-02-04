CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “En büyük arzum kadın adayların fazla olması” açıklamasına rağmen, CHP’deki kadın aday sayısı beklenenin altında kaldı. İYİ Parti’ye bırakılan kentler dışarıda tutulduğunda, CHP’nin 18 büyükşehir ve 38 il belediyesindeki 56 adayından sadece ikisi kadın oldu.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP, önceki gün gerçekleşen sekizinci Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 71 adayını daha açıklayarak aday belirleme maratonunu neredeyse tamamladı. Böylece, 18'i büyükşehir ve 38'i il olmak üzere toplamda 902 aday kamuoyuna ilan edildi. 10 büyükşehir ve 11 il belediyesini İYİ Parti'ye bırakan CHP, Adıyaman'da Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı, Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı birçok açıklamada "kadın belediye başkanı" istediğini vurgulamıştı. Kılıçdaroğlu, partisinin kadın aday adaylarıyla bir araya geldiği toplantıda da, "En büyük arzum kadın belediye başkan adaylarının fazla olmasıdır" demişti. Kılıçdaroğlu, birkaç gün önce katıldığı televizyon programında, kadın adayların az olduğu yönündeki eleştirilere ise "Kadın aday istiyoruz, kadın arkadaşlar da erkek aday öneriyorlar" yanıtını vererek, kendisine kadın isimlerin önerilmemesine sitem etmişti.

CHP liderinin bu açıklamalarına rağmen, partideki kadın aday sıkıntısı listelere yansıdı. Bu çerçevede, 56 kentte gösterilen adayların sadece 2'sini kadınlar oluşturdu. Aydın'da mevcut Başkan Özlem Çerçioğlu, Amasya'da ise Arife Serpil Saraçoğlu aday olarak belirlendi.

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CHP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir listelerinde de beklenenden az sayıda kadın yer aldı. Üç metropolün 94 ilçesinden 15'ini İYİ Parti'ye bırakan CHP, kendisinde kalan 79 ilçeden 70'inin adaylarını açıkladı. 70 ilçeden sadece dördünde kadın adaylarla yarışa girilmesi kararı alındı. İstanbul'da bir, İzmir'de iki, Ankara'da da bir kadın aday listelerde kendine yer buldu. İstanbul Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu, İzmir Seferihisar'da Yelda Celiloğlu, İzmir Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel ve Ankara Güdül'de Sevilay Akyüz aday olarak belirlendi.