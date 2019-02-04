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14:05 04 Şubat 2019
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    Akit gazetesinden 'şirk dolu şarkılar' listesi: 'İmanımızı şarkılarla çalıyorlar'

    © AFP 2018 / Mandel Ngan
    Türkiye
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    Akit gazetesi 'dinlenmesinin şirk olduğunu' iddia ettiği şarkılarla ilgili bir haber yayınladı. "Notaların altındaki şirke dikkat" diyen gazete, "İmanımızı şarkılarla çalıyorlar" ifdesini kullandı.

    Akit gazetesi 'sanat adı altında yapılan' şarkılarda, Müslümanların şirke düşmesine neden sözlerin büyük tepki çektiğini ileri sürdü. 'Şirk dolu şarkılar' başlıklı bir liste yayımlayan gazete, şarkıları hangi sanatçının seslendirdiğini de yazdı.

    ​Akit'in 'Şirk dolu şarkılar ve onları söyleyen şarkıcılar' listesi şöyle:

    * Kubat: 'Seni Allah kadar sevdim.'

    * Nükhet Duru: 'Sen gördüğüm en son ilahsın.'

    * Edip Akbayram: 'Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a.'

    * Mahsun Kırmızıgül: 'Sevdim seni Rabbim kadar.'

    * Orhan Gencebay: 'Kaderin böylesine yazıklar olsun.'

    * Yıldız Tilbe: 'Sensiz ölürüm cennette.'

    * Grup AF: 'Yaradan'ın boş vaktine gelmiş.'

    * Muazzez Abacı: 'Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır.'

    * Duman: 'Aldanma öbür dünyaya, hayatı yaşa.'

    * Cem Adrian: 'Beni Tanrı'ya tekrar inandırabilir misin?'

    * Erol Evgin: 'Seni sevmek ibadetim.'

    * Hakkı Bulut: 'Sana taptım be yahu!'

    * İbrahim Tatlıses: 'Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım, dünyaya beni sen attın, çile çektirdin, derman arattın. Madem unutacaktın, beni neden yarattın?" / "Bir Allah'a taptım bir sana taptım!'

    * Hande Yener: 'Of güzel Allah'ım, içimi ısıtan adam sanki senin aynandı.'

    * Ebru Gündeş: 'Benim sana yaptığım canım, aşk tadında ibadet.'

    * Ferdi Tayfur: 'Kızdım getirene beni dünyaya, anama babama günahkar oldum.'

    * Ahmet Kaya: 'Allah'ına kitabına sövüp saydım.'

    * Murat Göğebakan: 'Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım.'

    * Müslüm Gürses: 'Yıkılsın minareler açılsın meyhaneler.' / 'İsyanım var benim kadere.' / 'Rest çektim kadere.'

    * Oğuz Yılmaz: 'Bas bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya?'

    * Ferhat Göçer: 'Cenneti değişmem saçının teline.'

    * Selami Şahin: 'Tapılacak kadınsın.'

    * Mahsuni Şerif: 'Yaradan bir can vermiş, boşu boşuna.'

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    Etiketler:
    şarkıcı, şarkı, Akit gazetesi, Mahsuni Şerif, Selami Şahin, Ferhat Göçer, Oğuz Yılmaz, Müslüm Gürses, Murat Göğebakan, Ahmet Kaya, Ferdi Tayfur, Ebru Gündeş, Hande Yener, İbrahim Tatlıses, Hakkı Bulut, Erol Evgin, Cem Adrian, Muazzez Abacı, Yıldız Tilbe, Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül, Edip Akbayram, Nükhet Duru, Kubat, Türkiye
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