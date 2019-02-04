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17:17 04 Şubat 2019
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    Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: Devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz, başkalarının gücü yetmez, aklı da ermez

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (95)
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    AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim stratejilerinin basit ve sade olduğunu söyledi. Projelerini anlatan Özhaseki, "O devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz. Bizim buna gücümüz yeter. Başkalarının gücü yetmez, aklı da ermez, emin olun. 13 millet bahçesini vaat ettik, biz yaparız sadece" dedi.

    Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP'nin kurucu başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ve 15 Temmuz Şehirler Anıtı'nı ziyaret etti.

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : DHA
    Özhaseki: 'Elim kırılsın' dönemi bitti
    Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, seçimlerin sadece belediye seçimi olma ötesinde anlamlar taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

    "Bizim seçimlerde izleyeceğimiz yol ve stratejimiz basit ve sade. Aslında herkesin bildiği ama birçok kişinin yapmakta güçlük çekeceği bir iş. Biz bu seçimlerde her zaman olduğu gibi dürüstlüğü benimsedik. Hiç kimseye söz söylemiyoruz, işimize bakıyoruz. Ankaramızı konuşuyoruz. Projeleri ortaya koyuyoruz, bunun için kitaplar bastırdık, dağıttık, bunun peşinde olacağımızı herkese vaat ediyoruz. O eski bilinen siyasi söylemler yok. Çatışmacı üsluptan beslenen adamlara da prim vermeyeceğiz. Ara ara tuhaf sesler geliyor, kendi sosyal medyalarında hakaretler geliyor, yalanlar devam edip gidiyor. Kapılar kapalı, duymuyoruz, eyvallah etmiyoruz. Milletin de prim verdiğine inanmıyoruz."

    '13 MİLLET BAHÇESİ VAAT ETTİK, BİZ YAPARIZ SADECE'

    Özhaseki, 1 aydır alanlarda olduklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : Twiter
    Özhaseki'den Ankara için 111 proje: Uyanık kütüphane, millet parkı, hayvanat bahçesi...
    "Gittiğimiz her yerde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Niye bir arada olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz, bu işin basit bir al-ver pazarlığı olmadığını defalarca, tekrar ederek anlatmaya çalışıyoruz. Sonra projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz, vatandaş bizden neler bekliyorsa doğrularımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ulaşım projelerini anlatmaya çalışıyoruz. Onları yapacak güç bizde var yalnız. Onları kimse yapamaz bizden başka. Ulaştırma Bakanlığı'yla, Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte koordine olarak o devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz. Bizim buna gücümüz yeter. Başkalarının gücü yetmez, aklı da ermez, emin olun. 13 millet bahçesini vaat ettik, biz yaparız sadece."

    Seçim akşamı zafer yaşacaklarını belirten Özhaseki, "O gün şükür secdesi yapacağız, şımarmayacağız, sorumluluğumuzu hissedeceğiz, sonra çıkacağız 'bismillah' diyerek işe başlayacağız, 5 sene boyunca da koşacağız, hizmet edeceğiz. İlçelerimizle kol kola gireceğiz bu güzel projelerin hepsini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (95)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, millet bahçesi, Cumhurbaşkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, Alparslan Türkeş, Mehmet Özhaseki, Ankara
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