Kadına şiddet istatistiği bakanlıkta yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir 2018'de ALO 183'ü arayan kişi sayısını öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Emir'e verilen yanıtta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrıları değerlendirdiği destek hattı ALO 183'e 2018'de 336 bin 564 başvuru geldiği açıklandı.
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Emir'in ALO 183'e aile içi şiddetten kaç kişinin başvurduğu yönündeki sorusuna, bununla ilgili istatistiğin bakanlıkça tutulmadığı yanıtının verilmesi dikkat çekti. Emir, "Veriler, AKP iktidarının toplumsal çürüme ve ahlaki değerlerimizdeki aşınma konusunda 17 yılda ülkemizi getirdiği durumu gösteriyor" dedi.
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