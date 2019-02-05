"Siyasetin sol yelpazesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. DSP siyasetin ‘Telli Baba Türbesi’ne dönüştü" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'den kopan isimlerin DSP'den belediye başkanlığına aday olmasını değerlendirdi. Selvi, "DSP olayı Kılıçdaroğlu'na sol kroşe oldu" görüşünü dile getirdi.
Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu’na sol kroşe, Erdoğan’ın HDP stratejisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP’den aday gösterilmeyen Mustafa Sarıgül ile Celal Doğan, DSP’den belediye başkan adayı oldular. Ünlü işadamı Ali Fatinoğlu da Bakırköy’den DSP adayı olacak. Mustafa Sarıgül Şişli’de, Celal Doğan Gaziantep’te önemli oy potansiyeline sahip" hatırlatmasında bulundu.
"Yeni dönemde aday göstermeyen CHP’li bazı belediye başkanlarının da DSP yolunda olduğu söyleniyor. DSP’nin bu seçimlerde kritik 39 yerde belediye başkan adayı çıkarması bekleniyor" diyen Selvi, yazısına şöyle devam etti:
— DSP'nin yerel seçimlere asılması en çok hangi partiyi etkiler? Elbette ki CHP'yi. Çünkü adayların bir kısmı CHP'nin mevcut belediye başkanları. Bazı CHP'li belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'na "Beni aday göstermiyorsunuz ama en azından gösterdiğiniz adayı değiştirirseniz DSP'den aday olmam" diye mesaj gönderdiği söyleniyor. Tabii cümlenin devamı "Yoksa DSP'den adayım" diye geliyor. ÖDP etkisini dikkate alarak Alper Taş'ı Beyoğlu'ndan belediye başkan adayı yapan Kılıçdaroğlu'nun DSP hamlesini düşünemediği anlaşılıyor. DSP'nin bir oy oranı yok ama mevcut ya da eski CHP'li belediye başkanlarının bir karşılığı var. Bir-ikisi kazanabilir ama kendileri kazanmasalar da CHP'ye seçim kaybettirme riski taşıyorlar.
- Şimdi DSP'li adaylara göre Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Çünkü CHP Lideri Parti Meclisi'nde tam yetki aldı. Kılıçdaroğlu yetki talep edince, muhalefet yetki kapsamının çok geniş tutulduğunu belirterek itiraz etmişti. Bunun üzerine CHP Lideri güvenoyu restini çekmişti. Ancak güvenoyu talep edilmeden önce bir cümle var. Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar, İYİ Parti'yle ittifak görüşmelerimiz sürüyor. Bu sırada müzakereler oluyor. Örneğin bu sabah bir gelişme oldu. (2 Şubat Cumartesi) Keçiören'le ilgili bir talep geldi. Ne yapayım, benim yetkim yok mu diyeyim?" diye soruyor. Ardından da "Bu MYK'ya güven sorunudur. MYK'ya güvenoyu istiyorum" diye çıkış yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun PM'den geçen isimleri değiştirmesi beklenmiyor. Ama sadece boş olan yerleri doldurmakla mı yetineceği, yoksa listelerde bir DSP düzenlemesi mi yapacağı bilinmiyor.
- DSP olayı Kılıçdaroğlu'na sol kroşe oldu. Ama HDP'den önemli bir destek geldi. Daha önce İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmama kararı alan HDP, bu kez Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Ankara'yı da dahil ederek sayıyı 7'ye yükseltti. Ankara'da HDP'nin yüzde 6.4 oranında bir oyu var. Ama Gaziantep'te 11.9, Mersin'de 16.9 ve Şanlıurfa'da yüzde 28'lik bir oy oranına sahip. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan daha önceki konuşmamızda "AKP ve MHP'yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz" demişti. Bu sözlerin adresinin CHP olduğu açık. Ancak bazı yerlerde istisna yaşanabilir. HDP, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti Şanlıurfa'da AK Parti'ye karşı bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyecek. HDP, Gaziantep'te eski milletvekilleri olan DSP adayı Celal Doğan'ı destekleyebilir.
'ERDOĞAN STRATEJİYİ ÇÖZMÜŞ'
— HDP, bu seçimlerde CHP'nin kazanmasından ziyade AK Parti'nin kaybetmesi taktiğini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu stratejiyi çözmüş. O nedenle son günlerde HDP'yi hedef almaya başladı. "HDP eşittir PKK, eşittir YPG, eşittir PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok" dedi. Ardından da ekledi: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlarla beraber olması zaten anlatılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber iş tutması, o da tabii izahı mümkün olan bir şey değildir." Erdoğan, seçim kampanyasının birinci ayağını Kılıçdaroğlu, ikinci ayağını ise HDP ile işbirliği üzerine kuracak. Erdoğan'ın HDP'yle ilgili stratejisinin üç hedefi var:
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