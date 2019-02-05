İmamoğlu’na halde davullu zurnalı karşılama

Seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, son dönemde çarşı ve pazardaki fiyat artışlarına dikkat çekmek için Bayrampaşa'da hal esnafıyla bir araya geldi.

© AA / Serhat Çağdaş Ekrem İmamoğlu: İBB Başkanı'nın işi futbol kulübü kurmak değil

Sabah gün doğmadan önce sebze haline giden İmamoğlu, burada esnafla fiyatlardaki aşırı dalgalanmaların sebepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. İmamoğlu, ziyaret sırasında esnafının kahvaltı sofrasına da misafir oldu.

'BEN HALDEKİ TOPTANCIYI SUÇLU GÖRMEYENLERDENİM'

Esnaf ziyareti sırasında tezgahtaki artışlara ilişkin görüşlerini bildiren Ekrem İmamoğlu, "En azından ben haldeki toptancıyı suçlu görmeyenlerdenim. Öyle bir kanaatimiz zaten yok. Neticede buradaki çıkış fiyatı bellidir, tezgaha geldiği fiyat bellidir. Bence bütüncül bir sorun. Taşı esnafa ya da toptancıya, pazarcıya atarak olmaz. İşin içerisinde yakıt var, üretim zorluğu var, çiftçiye mazotun maliyeti var, tohumu, gübresi var. Olaya bütüncül bakıp toprakların en verimli biçimde üretimin yapabilmesini sağlamalıyız. Bunun tüketiciye en sağlıklı şekilde ulaştırılmasını gerçekleştirmek lazım" dedi.

'BİZ ÜRETİCİNİN DE YANINDA OLACAĞIZ'

İmamoğlu, sebze halindeki ziyaretinin ardından Hal Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşma yapan İmamoğlu, "Biz üreticinin de yanında olacağız, yani İstanbul'a ürün üretiyorsa, Anadolu ve Trakya'da ki bir üretici, onun bile yanında olmayı düşünüyoruz. Gerekiyorsa işbirliği yapmayı, bazı fiyatı rehabilite etme konusunda olsun, ya da üretimin daha sağlıklı bir hale getirilmesi hususunda olsun bu kent adına işbirliği yapmak. Bazı konular şu bakanlığını falan denilebilir. İstanbul büyük bir organizasyon yani biz bu tarafını boş verme şansımız yok. Ama denetçi unsurlarımızla ama başka takviye unsurlarımızla bu zincirin halkası olmak istiyoruz. İstanbullu dediğim gibi hem sağlıklı hem güvenli hem de ucuz gıda erişimine sahip olabilsin" diye konuştu.

"ÖZELLEŞTİRMEYE SICAK BAKMIYORUM'

"Dünyada kendine yetebilen bir ülke olmaktan övünüyorduk, son dönemlerde bunu kaybettik" diyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Dünyada kendine yeten bir ülkeler arasında olmaktan övünen toplumduk. Son dönemlerde bu özelliğimizi yitirdik. Birçok kalemde dışarıya muhtaç bir ülke haline geldik. Bu yönüyle gıdaya, tüketimine ve tüm unsurlarına mutlaka bizim başka bir gözle bakmamız lazım. Kamusal gözle bakmamız lazım. Burada özelleştirme veya bir takım ekonomik uygulamalar ya da sistem uygulamalarına biz de açıkçası çok sıcak bakmıyoruz. Özelleştirme hususları neler içeriyor elbet bunlara bakacağız. Genel olarak bakarsak bu tür ortamların özelleştirmeyle topluma sağlıklı hizmet sunacağı konusunda çok üst seviyede endişelerimiz var, hatta özelleştirmeye sıcak bakmıyoruz" şeklinde konuştu.