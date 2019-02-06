Kayıt
15:36 06 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar

    MİT TIR'ları davasında Can Dündar'ın dosyası ayrıldı

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül ile 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla yargılanan gazeteci Can Dündar'ın dosyası ayrıldı.

    Gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla yargılandıkları MİT TIR'ları davasının 9. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görüldü. Gül, Dündar ve Berberoğlu'nun avukatlarının katıldığı duruşmada Erdem Gül hazır bulundu.

    Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar
    © AA / İsa Terli
    Can Dündar, MİT TIR'ları haberinin kaynağını açıkladı
    Mahkeme, yeniden seçilmeden önce dokunulmazlığının 'münferit bir parlamento kararı' ile kaldırılmadığından Berberoğlu'nun yeni bir dokunulmazlık korumasına kavuşamayacağı kanaatiyle durma talebini reddetti.

    Evrensel'in aktardığı habere göre, Gül ve Dündar'ın avukatları son savunmalarını yapmak için mahkemeden süre talep etti. Berberoğlu'nun avukatları ise daha önce mahkemeye bildirdikleri tanıkların dinlenmesini istedi.

    Ara kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın geldiği aşama itibariyle tanık dinlemenin hukuki bir menfaat yaratmayacağını belirterek talebi reddetti. Dündar'ın dosyasını mevcut dosyadan ayıran mahkeme, Dündar hakkındaki tüm yargılamaların başka bir dosyada birleştirilmesine karar verdi.

    DURUŞMA 15 MAYIS'A ERTELENDİ

    Esasa ilişkin süre talebini kabul eden mahkeme bir sonraki duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

    Can Dündar, Erdem Gül, Enis Berberoğlu
    © AA /
    MİT TIR'ları davasında Dündar, Gül ve Berberoğlu için istenen ceza belli oldu
    Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a, Suriye'ye giden MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

    Kararı bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

    İlgili konular:

    'Belgeleri Tezcan'dan aldım' diyen CHP'li Erdem, MİT TIR'ları davasında tanık oldu
    MİT TIR'ları davası sanığı emekli albay Cihangiroğlu, gözaltına alındı
    MİT TIR'ları davasında Dündar ve Gül'ün dosyaları ayrıldı
    Yargıtay, MİT TIR'ları davasında yargılanan Dündar'a daha fazla ceza istedi
    Etiketler:
    MİT Tırları, Cumhuriyet gazetesi, Erdem Gül, Enis Berberoğlu, Can Dündar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Baykal gölü
    Baykal Gölü'nden kış manzaraları
    Karikatür
    Trudeau, Guaido ile Venezüella’da 'dürüst başkanlık seçimlerini' konuştu
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet