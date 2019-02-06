Kurtulmuş'tan kupon arazi tepkisi: 50 yıl önce babam aldı, tapusu bile bulunmuyor

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul ve 3. Köprü'nün kesiştiği noktada yer alan ve imara açılan 2.7 milyon metrekarelik arazide AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da hissesi olduğuna dair basında çıkan haberlere cevap veren Kurtulmuş, arsayı 50 yıl önce babasının aldığını ve tapusuna sahip olmadıklarını söyledi.

© AA / İbrahim Erikan AK Partili Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz

Söz konusu arazinin 50 yıl önce babası tarafından alındığına dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'kupon' olarak adlandırılan yerin ise küçük bir kooperatif hissesi olduğuna vurgu yaptı.

Kurtulmuş, haberler üzerinden yapılan spekülasyonun ise basın ahlakını ayaklar altına aldığını söyledi.

'KUPON ARSA'

Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı medya kuruluşları tarafından şahsımı hedef alan 'kupon arazide sürpriz isimler' başlıklı haber üzerinden şahsımla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olacak spekülasyona yer verilmiştir.

Söz konusu yer; merhum Babamın yaklaşık 50 yıl önce kardeşlerim ve benim adıma Selametköy üzerinden aldığı, akıbetini ve yerini bilmediğimiz, hatta elimizde tapusu bile bulunmayan küçük bir kooperatif hissesidir.

Meselenin aslı bu iken şahsımı 'kupon' arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır."