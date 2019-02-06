Rusya'nın vize kararı ile ilgili Türk Dışişleri'nden açıklama

© AFP 2018 / ZACH GIBSON Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Rusya'nın resmi pasaportlar ile TIR sürücülerine yönelik vizeleri kaldırmasına yönelik yaptığı açıklamada, ''1 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Federasyonu Konsolosluk İstişarelerinde mutabık kalındığı üzere, Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımız ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere uygulanan vizelerin kaldırılmasına ilişkin Başkanlık Kararının, Devlet Başkanı Putin tarafından bugün (6 Şubat) imzalanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Uygulamanın en yakın zamanda başlatılmasına ilişkin görüşmelerimiz Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ile devam etmektedir.

İki ülke arasında 2010 yılında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması'nın tüm hükümleriyle uygulanmasını ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza da en yakın zamanda vize muafiyeti getirilmesini bekliyoruz.'' denildi.

TİM: İKİ ÜLKE TİCARETİ DAHA GÜÇLÜ BİR BOYUT KAZANACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya'ya iş seyahati için gidecek olan Türk vatandaşları ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla kaldırılmasının, iki ülke ticaretine yeni bir boyut kazandıracağını söyledi.

Kararın Türkiye'nin en önemli pazarlarından birisi olan Rusya'da Türk ihracatçıları için yeni fırsatları, yeni ihracat bağlantılarını yakalamak ve hızlandırmak adına kritik önemde bir imkan sağlayacağını ifade eden Başkan Gülle, "Rusya Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir. Ticaretin gelişmesi her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, bir taraftan ülkeler arasında dostluk ve barışı güçlendirirken, diğer yandan da iki ülke insanın da refahlarına katkı sağlayacak. Rusya ile ticaretimiz çok yönlü olarak gelişecek. İhracatımız açısından da çok olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Ticaretin doğası itibarıyla iş insanların serbestçe dolaşabilmesiyle doğrudan ilgili olduğuna da işaret eden Başkan Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: "Vize serbestisi, aynı zamanda Rusya'yla iş hacmimizi de büyütecek. Bunun yanı sıra, Rusya'yla stratejik işbirliği imkanlarının da hızlanmasını sağlayacak. Dilerim bu uygulama AB'li dostlarımızın da, aynı konuda olumlu adımlar atmasına, olumlu değişikliklere yol açar. Hayırlı olsun"