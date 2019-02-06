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21:54 06 Şubat 2019
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

    İYİ Parti'nin Andımız önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Tartışmalara neden olan Danıştay'ın 'Andımız' kararı Meclis gündemine geldi. İYİ Parti'nin verdiği önerge AK Parti ve HDP'nin red, MHP'nin ise çekimser oylarıyla reddedildi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
    © AA / Milli Eğitim Bakanlığı
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    TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak, İYİ Parti'nin "Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili verdiği kararın uygulanmamasına" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

    Öneri üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, andımızla ilgili yönetmeliğe yönelik açılan davada Danıştay'ın "yürütmeyi durdurma" kararı verdiğini söyledi.

    Danıştay'ın kararının 23 Ekim 2018 tarihinde verildiğini anımsatan Koncuk, "23 Ekim'den bu yana herhalde 30 günden fazla süre geçti. Çünkü, idari dava kararlarının 30 gün içerisinde uygulanmak gibi bir mecburiyeti var. Yani isterse bir üst mahkemeye itiraz edilmiş olsun idare, yargı kararını 30 gün içerisinde uygulamak zorundadır. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı açıkça bir suç işliyor" ifadesini kullandı.

    Ortada bir yargı kararı olduğunu vurgulayan Koncuk, "Andımızdan rahatsızlığınızın ne olduğunu da bir türlü anlayamadım. 'Türk'üm, Doğruyum, Çalışkanım' ifadelerini evlatlarımıza söyletmemizden kim rahatsız olabilir? Millilik, yerlilik vurgusu yapan bir siyasi iktidarın andımız gibi bir metinden rahatsız olması asla söylemleriyle örtüşen bir durum değildir" dedi.

    MEB Logo
    © Fotoğraf: Twitter
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    'ÖĞRENCİ ANDININ OKUTULMASINI ZORUNLU KILAN YÖNETMELİK YOK'

    AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Danıştay 8. Dairesi'nin vermiş olduğu yönetmelik değişikliğine ilişkin kararının, Anayasa'nın 125. maddesini ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesini ihlal eden, idari eylem ve işlem niteliğinde olan ve idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak nitelikte bir karar olduğunu söyledi.

    Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu kararla Danıştay kendisini yürütmenin yerine koymuş ve andımızla ilgili yönetmelik değişikliği maddesini iptal etmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda dava devam etmektedir, karar temyiz edilmiştir. Ortada uygulanması mümkün olan bir yargı kararı bulunmamaktadır. Ayrıca yürürlükte de öğrenci andının okutulmasını zorunlu kılacak bir yönetmelik hükmü de bulunmamaktadır. Danıştay 8. Dairesi yönetmelik değişikliğini iptal etmiştir, değişikliğe uğrayan önceki yönetmelik de ortada yoktur. Dolayısıyla karar eski yönetmeliği diriltebilecek, yürürlüğe koyabilecek bir karar değildir. Aksi takdirde, Danıştaya yönetmelik yapma yetkisi vermiş oluruz ki bu durum Anayasa ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz."

    Ümit Özdağ
    © AA / Murat Kula
    İYİ Partili Özdağ’dan ‘Andımız’ açıklaması: 'HDP ve MHP, AKP’nin ortağı'
    İYİ Parti'nin verdiği önerge, AK Parti ve HDP ret, MHP'nin ise çekimser oylarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilmedi. Konuyla ilgili açıklama İYİ Parti'den geldi.

    İYİ Parti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Andımız'ın okullarda tekrar okutulmasına dair Danıştay kararının uygulanmaması konusunda verdiğimiz araştırma önergesi; AK Parti ve HDP'nin RED, MHP'nin Çekimser oyları ile reddedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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    Etiketler:
    Andımız, MHP, HDP, AK Parti, iyi parti, TBMM, Türkiye
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