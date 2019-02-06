Zeybekci için reklam filmi: İzmir'e derman olmaya geldim

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan film sinemalarda da gösteriliyor.

Ben İzmir'in dertlerine derman olmaya, ben İzmir'e kendimi adamaya geldim! #GönüllerYapmayaGeldik pic.twitter.com/paslsKln65 — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) 3 Şubat 2019

Reklam filminin 1 milyondan fazla kişiye ulaştığı ve büyük beğeni topladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Meydanı, Konak Meydanı, tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kordon, Bostanlı Sahili gibi şehrin simge alanları başta olmak üzere, merkez ve dış ilçelerde gerçekleştirilen çekimler yaklaşık iki gün sürdü. Filme, oyuncuların yanı sıra İzmirliler de doğal oyuncu olarak katılım sağladı. Güneşin doğumu ve İzmir'in aydınlanmasıyla başlayan reklam filminde Nihat Zeybekci'nin seslendirdiği duygusal şiir de izleyenlerden tam not aldı".

Ayrıca Zeybekci, yarın saat 11'de düzenleyeceği basın toplantısında İzmir projelerini duyuracağını açıkladı.