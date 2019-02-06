Vali Yerlikaya'dan çöken bina açıklaması: Enkazdan 1'i ağır 7 kişi yaralı kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı bir binanın çökmesine dair açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla inşallah kurtaracağız. Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız" dedi.

© AA / Ali Cevahir Aktürk İstanbul'da 7 katlı bina çöktü: 3 katı kaçak, zemin kattaki atölyenin çalışma ruhsatı yok

Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

— Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bugün saat 15.59'da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

— Enkazdan şu ana kadar 1'i ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 2 vatandaşımız da malesef hayatını kaybetmiştir.

— Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor.

​Vali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Sevincimiz böyle büyük bir enkazdan bu kadar kısa süre içerisinde olay yerine arama kurtarma ekiplerimiz, başta AFAD'ımız olmak üzere, itfaiyemiz, 112'miz ve STK'larımızdan arama kurtarma ekiplerimizle beraber, ki Jandarma Genel Komutanlığı'mızdan JÖAK da geldi, daha da güçlendik. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde bütün bir enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamış olmak istiyoruz" dedi.

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