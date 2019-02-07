İstanbul'da bir askeri alan daha imara açıldı

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Hadımköy’de 111 bin 235 metrekare büyüklüğündeki bir askeri alanı imara açtı. Bakanlığın yaptığı imar planı değişikliğine göre arazi sanayi, sosyal tesis, rekreasyon ve yol alanı olarak yeniden planlandı. Arazi TOKİ'ye ait. Planlara 5 Mart'a kadar itiraz edilebilecek.
Toplam 202 bin 41 metrekarelik arazinin 111 bin 235 metrekarelik bölümü üzerinde değişiklik yapıldığı ifade edildi. Alanın 45 bin 406 metrekaresi sanayi alanı, 48 bin 856 metrekaresi rekreasyon alanı, 9 bin 652 metrekaresi sosyal tesis ve 7 bin 319 metrekaresi de yol olarak ayrıldı. Sanayi tesis ve sosyal tesis alanında inşaat koşulları emsal 1.20, yükseklik 3 kat olarak belirlenirken rekreasyon alanında ise inşaat koşulları emsal 0.05 ve maksimum 4.50 metre yükseklik olarak belirlendi.
Sosyal tesis alanına kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi yapılar inşa edilebilecek. Rekreasyon alanında ise sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan büfe, tuvalet, çay bahçesi ve açık otopark gibi alanlar yer alabilecek.
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