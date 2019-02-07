İstanbul'da bir askeri alan daha imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Hadımköy’de 111 bin 235 metrekare büyüklüğündeki bir askeri alanı imara açtı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Hadımköy’de 111 bin 235 metrekare büyüklüğündeki bir askeri alanı imara açtı. Bakanlığın yaptığı imar planı değişikliğine göre arazi sanayi, sosyal tesis, rekreasyon ve yol alanı olarak yeniden planlandı. Arazi TOKİ'ye ait. Planlara 5 Mart'a kadar itiraz edilebilecek.

© AA / Metin Pala Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nda kimlerin yer alacağı belli oldu

Bakanlık Arnavutköy Hadımköy'deki askeri alan için hazırladığı yeni imar planlarını önceki gün askıya çıkardı. Raporda "Plan değişikliği teklifine konu alan, askeri alanlardan çıkartılarak sanayi alanı, sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı ve yol alanı olarak yeniden planlanmıştır" denildi.

Toplam 202 bin 41 metrekarelik arazinin 111 bin 235 metrekarelik bölümü üzerinde değişiklik yapıldığı ifade edildi. Alanın 45 bin 406 metrekaresi sanayi alanı, 48 bin 856 metrekaresi rekreasyon alanı, 9 bin 652 metrekaresi sosyal tesis ve 7 bin 319 metrekaresi de yol olarak ayrıldı. Sanayi tesis ve sosyal tesis alanında inşaat koşulları emsal 1.20, yükseklik 3 kat olarak belirlenirken rekreasyon alanında ise inşaat koşulları emsal 0.05 ve maksimum 4.50 metre yükseklik olarak belirlendi.

Sosyal tesis alanına kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi yapılar inşa edilebilecek. Rekreasyon alanında ise sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan büfe, tuvalet, çay bahçesi ve açık otopark gibi alanlar yer alabilecek.