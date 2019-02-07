'AK Parti, baraja karşı çözüm arayışında'

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın iddiasına göre, belediye başkan adaylıklarında ittifak yapan, ancak belediye meclis üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girme konusunda ilke kararı alan AK Parti ve MHP'de, yüzde 10'luk baraj nedeniyle birçok belediye meclisinde çoğunluğu kaybetme riski ortaya çıkınca yeniden durum değerlendirmesi yapılıyor.

© AA / Aytaç Ünal Şişli için yapılan anket açıklandı: Sarıgül geri dönüyor

AK Parti yöneticileri, muhalefetin belediye meclislerinde çoğunluğu kazanma olasılığı olan bazı illerde Cumhur İttifakı'nın tek listeyle seçime girilebileceğini belirtiyor. AK Parti, bu yöntemle belediye başkanlıklarını kaybetse bile meclislerde çoğunluk sağlayarak muhalefeti zora sokma planı yapıyor.

'ANKETLER ETKİLİ OLDU'

Partinin yaptırdığı anketlerde beklediği sonuçları alamayan AK Parti, yeni kararlar almak zorunda kalıyor. Teşkilatlardan ve partililerden gelen tüm tepkilere rağmen MHP ile yeniden ittifak masasına oturmak zorunda kalan AK Parti yönetimi, 3'ü büyükşehir 4 il olmak üzere 102 yerde aday çıkarmayarak MHP'nin adaylarını destekleme kararı almıştı. Ancak belediye meclisi üyeliği seçimlerine her partinin kendi listesiyle girme kararı, yüzde 10'luk seçim barajı nedeniyle meclislerde çoğunluğun kaybedilmesi riski yüzünden yeniden değerlendiriyor.

Yapılan görüşmelerde varılan ‘her partinin kendi listesiyle belediye meclisi üyeliği seçimine katılması' yönündeki ilke kararına karşın riskli olarak görülen illerde Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'li üye adaylarının olacağı tek ya da ortak liste çıkarılabileceği kaydediliyor. AK Parti'nin bazı il başkanlıklarından da bu yönde taleplerin geldiği belirtiliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son kararı vereceği, iki parti arasındaki yapılacak görüşmelerin sonucuna göre tek listelerin nasıl şekilleneceğinin netleşeceği kaydediliyor.