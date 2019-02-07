Bakan Gül, 'Gülen Mısır'a kaçacak' iddiasına yanıt verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullah Gülen'in ABD'den Mısır'a kaçacağı yönündeki iddiaya yanıt verdi. Gül, "Bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gül, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in Mısır'a kaçacağı yönündeki iddiayla ilgili olarak "Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır" dedi.

"Bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Bizim resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir" diyen Gül, şöyle devam etti:

— Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili aralıksız mücadeleye devam edecektir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız.

Gül, "FBI soruşturması ne durumda?" şeklindeki soruya da "Bu konuda Türkiye'nin tüm belgelerini ABD'ye ilettik. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde heyet geldi, yerinde inceleme yaptı. Şu anda heyetimiz, ayrıntılarını Amerika'da görüşüyorlar. Bu bilgiler gerektiğinde paylaşılacaktır" yanıtını verdi.