'İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihi ertelendi' iddiası

Daha önce iki kez ertelenerek 3 Mart’ta taşınılacağı açıklanan İstanbul Havalimanı için bu kez Nisan ayı iddiası ortaya atıldı. Sözcü'ye göre iddia İGA kaynakları tarafından yalanlanırken, konuyla ilgili yazılı açıklama henüz yapılmadı.