CHP'nin başvuruda bulunmadan aday gösterilen Seferihisar adayı Celiloğlu, adaylıktan çekildi

Adaylık başvurusunda bulunmamasına rağmen CHP tarafından Seferihisar Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Yelda Celiloğlu'nun adaylıktan çekildiği açıklandı.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken CHP'deki aday bilmecesi sürüyor. Belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunmayan; ancak Seferihisar'dan aday gösterilen, 2 çocuk annesi Yelda Celiloğlu'nun adaylıktan çekildiği açıklandı.

Ege'de Son Söz'ün haberine göre Celiloğlu'nun yerine ise eski Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin'in atanacağı ifade edildi. Gelişmeyle ilgili konuşan Yetişkin, "Evraklarımız Ankara'ya gönderildi. Onay bekliyoruz. Partimiz ve Seferihisarımız için hayırlısı olsun" dedi.

'SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE'

CHP İlçe Başkanı Senem Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini aktaran Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini ifade etti.

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Celiloğlu, adaylığını 'Genel merkezin takdiri' diye açıklarken, parti örgütünden bu duruma tepki gelmişti. Eski Seferihisar CHP İlçe Başkanı Koray Acaroğlu, Celiloğlu'nun adaylığına ''Bu, örgüte küfretmektir' deyip istifa etmişti.

31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde CHP'de birçok istifa yaşanmış, en son Şişli'den aday gösterilmeyen Mustafa Sarıgül partisinden istifa edip DSP'den aday olmuştu.