CHP'nin başvuruda bulunmadan aday gösterilen Seferihisar adayı Celiloğlu, adaylıktan çekildi

Ege'de Son Söz'ün haberine göre Celiloğlu'nun yerine ise eski Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin'in atanacağı ifade edildi. Gelişmeyle ilgili konuşan Yetişkin, "Evraklarımız Ankara'ya gönderildi. Onay bekliyoruz. Partimiz ve Seferihisarımız için hayırlısı olsun" dedi.
'SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE'
CHP İlçe Başkanı Senem Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini aktaran Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini ifade etti.
31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde CHP'de birçok istifa yaşanmış, en son Şişli'den aday gösterilmeyen Mustafa Sarıgül partisinden istifa edip DSP'den aday olmuştu.
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