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07:40 08 Şubat 2019
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    '50 bakan yardımcısı, giderleri devlet tarafından karşılanan özel konutlarda oturacak'

    © Flickr / Arşiv
    Türkiye
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    Kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri listesine bakan yardımcılarının da eklendiği ifade edildi. Bu konutların giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı bildirildi.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri listesine bakan yardımcıları da eklendi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürü'ne özel tahsisli konut verilmesi için gerekli olan 'vali kökenli olma' şartı da kaldırıldı.

    Emniyet genel müdürlerine de valilik yapıp yapmadığına bakılmaksızın konut tahsis edilecek.

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
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    Yeni düzenleme, halen görevde bulunan ya da atanacak tüm bakan yardımcıları için yeni bir hak doğurdu. Halen 16 bakanlık bünyesinde toplam 50 bakan yardımcısı görev yapıyor. 

    FATURALARI BAKANLIK ÖDEYECEK

    Yeni düzenlemeyle birlikte 50 bakan yardımcısı için 50 ayrı konut tahsis edilecek. Konutların tamamı, bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere bakan yardımcılarının isteğine göre döşenecek. Ayrıca konutların tamamında ısınma, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderler ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri de görev yaptıkları bakanlıkça ödenecek.

    Özel konut tahsis edilecek makamlar şöyle:

     

    • Cumhurbaşkanı
    • Yurtdışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar
    • Bakanlar
    • Yüksek Yargı Organları
    • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı
    • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı
    • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
    • Bakan yardımcıları
    • Müsteşarlar
    • Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı
    • Valiler, Emniyet Genel Müdürü
    • Kaymakamlar

     

    Etiketler:
    fatura, kira, Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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