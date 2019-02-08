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07:40 08 Şubat 2019
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    Cumhurbaşkanlığı Sarayı

    Resmi Mühür Yönetmeliği değişti: Cumhurbaşkanlığı'nda yetkiler genişledi

    © AA /
    Türkiye
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    Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağı, mühür kullanma yetkilisinin hangi makamlar tarafından onaylanacağı yeniden belirlendi.

    Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, Resmi Mühür Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Değişiklik dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağı, mühür kullanma yetkilisinin hangi makamlar tarafından onaylanacağı yeniden belirlendi.

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    Cumhurbaşkanlığı'nda kimlerin resmi mühür kullanacağına ilişkin belirleme yetkisi genişletildi. Daha önceki düzenlemede Cumhurbaşkanlığı'ndaki bu yetki sadece Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından kullanılıyordu. Yeni düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı'nın kendisi de mühür kullanacak yetkilileri belirleyebilecek. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda kimin mühür kullanabileceğini İdari İşler Başkanı belirleyecek.

    Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısına eklenen 9 politika kurulundaki mühür kullanacak yetkililer kurulun başkanvekili olarak belirlenecek. Kurulan 4 Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin en üst düzey yetkilisi de ofislerdeki mühür kullanabilecek kişileri onaylayacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı'ndaki mühür yetkililerinin sayısı 1'den 13'e çıkmış olacak.

    Benzer bir düzenleme bakanlık teşkilatlarında da yapıldı. Daha önce bakan veya bakanın yetki verdiği hallerde valilikler, bulunduğu ildeki mühür kullanma yetkililerini belirleyebiliyordu. Yeni düzenleme ile bu yetkinin valilerin yanı sıra yetki verdiği herhangi bir makam tarafından kullanılmasının önü açıldı.

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    Daha önceki düzenlemede Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mühür kullanma yetkilileri Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanları tarafından belirleniyordu. Bu kurala ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlarının bu yetkisi ellerinden alınmış oldu. Yönetmeliğe göre resmi mühürleri müdürler veya daha üstü kademeler kullanabiliyor. TSK'de kimlerin veya hangi birimlerin mühür kullanabileceği özel hükümlerle belirleniyor.

    Yönetmelikte yapılan değişiklikle TSK mühürlerinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal ve tescil edilmesine Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanlar karar veremeyecek. Genelkurmay Başkanı ve üst düzey komutanlar kendi birimlerinde kimlerin resmi mühür kullanacağını da belirleyemeyecek. Bu yetkinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılması bekleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı.

    Etiketler:
    Resmi Mühür Yönetmeliği, değişiklik, mühür, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı, Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Hulusi Akar, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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