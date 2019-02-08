CHP Genel Merkezi'nden örgütlere genelge: Yetki MYK'da olacak

CHP Genel Merkezi'nden örgütlere gönderilen yeni genelgede, aralarında İzmir’in de olduğu bazı iller ve seçim çevrelerinde belediye meclis aday listelerini onama yetkisinin MYK’da olacağı belirtildi.

Ege Postası'nda yer alan habere göre , CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, yerel seçimler için aday belirleme kriterlerine dair yeni bir genelde imzaladı.

Örgütlere gönderilen genelgede, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu Sakarya, Uşak, Tunceli, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'taki tüm seçim çevrelerinde belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri aday listelerini onama yetkisinin de MYK'da olduğu belirtildi.

Genelgede yukarıda belirtilen seçim çevrelerinin taslak listelerinin hazırlanıp Genel Merkez'e sunulmasından il başkanlıklarının yetkili ve sorumlu olduğu belirtildi.

Yine taslak listeler hazırlanırken il başkanı, ilçe başkanı, büyükşehir başkan adayı, ilçe belediye başkan adayı ve milletvekillerinin azami mutabakatının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi. Listelerde cinsiyet ve gençlik kotasına da uyulması gerektiği ifade edildi.