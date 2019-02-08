Samanyolu'nun 'Maceracı'sı Yeni hakkındaki davada 'yetkisizlik' kararı

FETÖ/PDY'nin 'medya yapılanması' soruşturması kapsamında tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' adlı programı sunan Murat Yeni hakkındaki davada Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yetkisizlik kararı verildi. Yeni'nin dosyası, suç yoğunluğu ve ikametgah adresinin İstanbul'da olması nedeniyle İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, savunmaların alınmamış ve kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tahliye talebini reddeden mahkeme, yargılama yetkisinin suç yoğunluğu ve sanığın ikametgah adresinin İstanbul'da olması nedeniyle, dava dosyasının CMK'nin 12. maddesi gereğince 'yetkisizlik' kararıyla İstanbul Adliyesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin 'medya yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Yeni'nin organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.