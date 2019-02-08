Samanyolu'nun 'Maceracı'sı Yeni hakkındaki davada 'yetkisizlik' kararı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.
Tahliye talebini reddeden mahkeme, yargılama yetkisinin suç yoğunluğu ve sanığın ikametgah adresinin İstanbul'da olması nedeniyle, dava dosyasının CMK'nin 12. maddesi gereğince 'yetkisizlik' kararıyla İstanbul Adliyesi'ne gönderilmesine hükmetti.
İddianamede, FETÖ/PDY'nin 'medya yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Yeni'nin organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)