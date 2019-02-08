Soylu: Kartal'da bina çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da önceki gün bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, 14 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binadaki çalışmalarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 47. saatteyiz. AFAD'ın yönlendirmesiyle itfaiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı hızla devam etmektedir. Şu ana kadar 14 kişiyi kaybettik, 14 vatandaşımızı da göçükten sağ çıkarabildik" dedi.

© REUTERS / Kemal Aslan Kartal'da çöken binada 45 saat sonra mucize kurtuluş

Yaralıların durumunun iyi olduğunu söyleyen ve isimlerini açıklayan Soylu, "Dün akşam kayıp sayımız 11'di. O saatten sonra 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağ kurtulamadılar. 14 yaralımızın durumu iyi. Göçük altında kalanları sağ salim şekilde çıkarmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

Çöken binanın kolonlarının kesik olduğuna dair iddialara da yanıt veren Soylu, "Binada kolonların kesilip kesilmediği soruşturmayla ortaya çıkar" ifadesini kullandı.

Soylu, "Olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır" dedi.

3 katı kaçak olan binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği ileri sürülmüştü.

