Soylu: Kartal'da bina çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binadaki çalışmalarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 47. saatteyiz. AFAD'ın yönlendirmesiyle itfaiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı hızla devam etmektedir. Şu ana kadar 14 kişiyi kaybettik, 14 vatandaşımızı da göçükten sağ çıkarabildik" dedi.
Çöken binanın kolonlarının kesik olduğuna dair iddialara da yanıt veren Soylu, "Binada kolonların kesilip kesilmediği soruşturmayla ortaya çıkar" ifadesini kullandı.
Soylu, "Olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır" dedi.
3 katı kaçak olan binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği ileri sürülmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)