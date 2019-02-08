AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart gecesi en çok konuşulan şehrin İzmir olacağını söyledi. Şehir merkezinde en ufak bir yeni yapılaşmaya izin verilemeyeceğini belirten Zeybekci, "1 santimetrekare bile yeni yapılaşma olmayacak" dedi.

İzmir'e dair projelerini Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'ya anlatan Nihat Zeybekci, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği Tunç Soyer'in ve şimdiki başkan Aziz Kocaoğlu'nun ismini vermeden, "Beceriksizliğin üstünün ideoloji ya da parti kimliği ile örtülmesine izin vermeyin" ifadesini kullandı.

"Belediye başkanlığını hiçbir bakanlığa değişmem" diyen Zeybekci, "Çünkü bu görevde bir daireyi tamamlama, yapacaklarınızı tamamına erdirme imkanınız var" ifadesini kullandı.

Şehir merkezinde en ufak bir yeni yapılaşmaya izin verilemeyeceğini belirten Zeybekci, "1 santimetrakare bile yeni yapılaşma olmayacak. İmar yasasına bir yerdeki kaçak yapılanmadan mülki amirleri ve yerel yönetimi de sorumlu tutacak ceza yaptırımları eklenmesi lazım" diye konuştu.

'OMUZ VURMA, ÇALIM ATMA YOK, TREND YUKARI DOĞRU'

Karaca'nın, sahada kendisine yönelik tavrın ne yönde olduğuna dair sorusuna da yanıt veren Zeybekci, şunları söyledi:

"İzmir özünde karakterinde eski merkez sağ, Demokrat Partililik olan bir yer. Burada sert politik bir atmosfer yok, omuz vurma, çalım atma yok ve trend yukarı doğru."

İzmir'in AK Partili bir belediye başkan adayına oy verme ihtimalinin giderek arttığını söyleyen Zeybekci, "31 Mart gecesi en çok konuşulan şehir İzmir olacak" dedi.