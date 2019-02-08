Şarkıcı Atilla Taş tahliye oldu

'FETÖ'nün medya yapılanması' davasında 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.
Taş'ın avukatı Yaman Akdeniz, tahliye haberini Twitter hesabından "Çıkartamazsınız dediler, çıkarttık!" mesajıyla duyurdu.
ATİLLA TAŞ biraz önce tahliye oldu. Çıkartamazsınız dediler, çıkarttık! Herkese çok selamı var. pic.twitter.com/pRW7NM4djT— Yaman Akdeniz (@cyberrights) 8 февраля 2019 г.
İlk olarak Eylül 2016'da tutuklanan Taş, Ekim 2017'de Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Mart 2018'de ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018'de ikinci kez tutuklanmıştı.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan şarkıcı için avukatları 30 Ocak'ta denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Taş, geçtiğimiz pazartesi günü gerekçe gösterilmeksizin Silivri Cezaevi'nden Kocaeli Cezaevi'ne nakledilmişti.
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