Bir grup CHP'li Ankara'ya yürüyüş başlattı: 'Temiz toplum, temiz siyaset'

Maltepe İlçe Teşkilatı önünde bir araya gelen gruptakiler, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar attı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, gruptakiler adına yaptığı açıklama yaptı. Otlu, yerel yönetim aday belirleme sürecinde topluma doğru bir mesaj verilmediğini, süreçteki kaygılarının dün yapılan atamalarla tahammül sınırını aştığını söyledi.
'SERVETİNİ AÇIKLAMAYAN KİŞİŞLERİN ADAY GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'
Basın açıklamasının ardından grup, Anıtkabir'e gitmek üzere Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da partililerle görüşmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dragos Sosyal Tesislerine geldi. Burada yürüyüşe katılan teşkilat üyeleriyle bir araya gelen ve yaklaşık 40 dakika görüşen Kaftancıoğlu, daha sonra tesisten ayrıldı. Partililer, görüşmenin ardından yürüyüşlerini sürdürdü.
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