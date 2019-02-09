Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Canpolat: İstanbul’u seven herkesin oyu Osmanlı torunu Binali Yıldırım’ın olacak

İstanbul'un Göngören ilçesinde Osmanlı Ocakları Federasyonu İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninde katılan Canpolat, İstanbul'un sıradan bir şehir olmadığını ifade ederek, "Sıradan olmayan bir şehir sıradan adaylara, ajanlara teslim edilmez, edilemez. Fatih Sultan Mehmet, bu kadim şehri zillet yöneticiler için fetih etmemiştir" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında milleti ve devleti için ölümü göze aldığını, Türkiye için canla başla hizmet ettiğini anlatan Canpolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘BÜYÜK USTAMIZIN YOL ARKADAŞLIĞINI, GÜVENİNİ, DOSTLUĞUNU KAZANMIŞ’

"Büyük ustamızın yol arkadaşlığını, güvenini, dostluğunu kazanmış, bu milletin tüm değerlerine özde sahip çıkıp 'hizmet gönül işidir' anlayışıyla milletinin her an hizmetinde olan, Reisimizin AK Parti Genel Başkanlığı'nı emanet ettiği ve razı olduğu, milletvekillerimizin Meclis Başkanlığı'nı emanet ettiği ve razı olduğu, tüm kabinenin Başbakanlığı emanet ettiği ve yine razı olduğu Binali Yıldırım'a bizler de seçmen olarak İstanbul'u teslim edeceğiz ve yapacağı o muhteşem projelerden ötürü razı olacağımız bir adaydır. Bu Osmanlı şehri Osmanlı torununa emanet edilmeli, iş ehline teslim edilmelidir. İstanbul'u seven herkesin oyu Binali Yıldırım'ın olacak."