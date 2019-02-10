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    Akif Hamzaçebi

    'Hamzaçebi'nin istifası CHP'nin sürüklendiği kirli ilişkiler ağının özeti gibi'

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Akif Hamzaçebi'nin CHP'den istifasını köşesine taşıyan Mahmut Övür, "Hamzaçebi'nin istifası CHP'nin sürüklendiği kirli ilişkiler ağının özeti gibi. CHP kulislerinde inanılmaz şeyler konuşuluyor. Süreç, Maltepe İlçe Örgütü'nün hazırladığı, belediye başkanı Kılıç'a dair dosyanın genel merkeze ulaştırılmasıyla başlıyor" dedi.

    Mehmet Akif Hamzaçebi
    © AA / Onur Çoban
    Hamzaçebi’den istifa sonrası ilk açıklama: Şimdi sahada olacağız
    Sabah gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür'ün Hamzaçebi'nin Genel Sekreterlik görevi yürüttüğü CHP'den istifasını konu edindiği 'İadeli Taahhütlü Adalet Yürüyüşü' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

    — CHP'de sular durulmuyor. Genel Merkez'den İstanbul'a, İzmir Seferihisar'dan Siverek'e her yerde isyan var. Olay sadece bir-iki adayın yanlış atanmasıyla ilgili değil. Öyle olsa sorun olmazdı. Sorun CHP'yi yöneten akılda. HDP'yle şiddeti meşrulaştıran gizli ittifak, İP'i ayakta tutmak için peşkeş çekilen il ve ilçeler bir yana, CHP yönetimi alenen parti tabanıyla ilgisi olmayan, adı yolsuzluklara karışan isimleri kimseyi umursamadan aday yaptı. Hatta Siverek'te rakiplerini tehdit ederek; "mezarlarınız hazır" diyen "çeteciler"i bile listesine aldı. İş öyle bir noktaya geldi ki, partinin daha bir yıl önce göreve gelen Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi bile istifa etmek zorunda kaldı.

    'SÜREÇ CHP MALTEPE ÖRGÜTÜNÜN HAZIRLADIĞI DOSYANIN GENEL MERKEZE ULAŞTIRILMASIYLA BAŞLADI'

    Akif Hamzaçebi
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    'Akif Hamzaçebi'nin CHP'deki görevinden neden istifa ettiği belli oldu'
    - Gelelim bu istifanın perde arkasına… Aslında bu istifa CHP'nin sürüklendiği kirli ilişkiler ağının özeti gibi. CHP kulislerinde bu konuda inanılmaz şeyler konuşuluyor. Hamzaçebi'yi istifaya götüren süreç, CHP Maltepe İlçe Örgütü'nün hazırladığı, mevcut belediye başkanı Ali Kılıç hakkındaki bir dosyanın genel merkeze ulaştırılmasıyla başlıyor. Dosya önce yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a gidiyor. Denilenlere göre Torun, dosyayı rafa kaldırıyor. Örgüt bunu öğrenince, genel başkana baskı yaparak dosyayı yeniden incelemeye aldırıyor. Bu kez görev Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'ye veriliyor.

    — Bu noktada iki iddiadan söz ediliyor. Birinci iddiaya göre Hamzaçebi'ye verilen dosya eksik veriliyor. Hamzaçebi dosyayı inceliyor ve "dosyada sorun yok" diye genel başkana bilgi veriyor. Örgütün iddiasına göre ise dosya içinden çarpıcı belgeler çalınarak Hamzaçebi'ye ulaştırılmış. Örgüt bunu fark edince, bu kez eksiksiz dosyayı Hamzaçebi'ye ulaştırıyor. İkinci iddia da burada devreye giriyor. Hamzaçebi gerçek dosyayı inceleyince partinin bunu taşıyamayacağını görüyor ve durumu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na iletiyor. Ancak bu konuda gereken yapılmayınca da istifa ediyor. İşin bir de Marmaris boyutu var.

    — İşte İstanbul Maltepe ilçe örgütünü istifaya ve "adalet" yürüyüşü yapmaya götüren süreç de böyle başlıyor. İşin özünün "yolsuzlukla" ilgili olduğunu da eski CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu'nun, "Ali Kılıç dosyasındaki sırrı" açıklayan şu sözlerden öğreniyoruz: "Kendilerinin ve ailelerinin servetini açıklamayanlar aday yapılabiliyorsa bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir"

    — Tablo gerçekten vahim. Türkiye'nin birçok yerindeki CHP'li adaylar, "Temiz Toplum Temiz Siyaset" sloganıyla seçim startı verirken, CHP Maltepe İlçe Örgütü de onları tekzip edercesine aynı sloganla İstanbul'dan Ankara'ya, CHP Genel Merkez'ine yürüyor. Hem de yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"nü bitirdiği Maltepe Sahil Meydanı'ndan başlatarak. Bu yüzden CHP'liler bu yürüyüşün adını "İadeli Taahhütlü Adalet Yürüyüşü" koydu. Güler misiniz ağlar mısınız?

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    Etiketler:
    İstifa, CHP Maltepe İlçe Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mahmut Övür, Akif Hamzaçebi, Türkiye
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