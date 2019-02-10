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23:59 10 Şubat 2019
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    Süleyman Soylu

    Soylu: Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece hapse tıktığımız 57 bin uyuşturucu satıcısı değil, aynı zamanda onların örgüt yöneticilerinin de bir şekilde gereğini yerine getiriyoruz. Buradan namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz" dedi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Soylu: 'Apo' içeride diye güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda, sizi yürüten adam değildir
    Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demet Seçim Bürosu açılışında konuşan Soylu, Kuzey Kıbrıs'ı kısa süre önce ziyaret ettiğini anımsattı.

    Soylu, 'Kuzey Kıbrıs'ta PKK'nın peşine düştüklerini ve üniversitelerde PKK'nın ufak tefek yapılanmalarının olduğunu' belirlediklerini ifade ederek, "Hiç merak etmeyin, değil Kıbrıs'ta nerede olursa olsun eğer bunları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak herkes bunun hesabını bizden sorsun" diye konuştu.

    'KARTAL'DA BELEDİYE BAŞKANINI GÖREMEDİM'

    Kartal'da bir binanın çöktüğünü hatırlatan Soylu, orada yaşananların kimsenin başına gelmemesini temenni etti. Soylu, Kartal’da dört gün kaldıklarını, bu süre içinde olay yerinde Kartal Belediye Başkanını göremediğini söyledi.

    Türkiye'nin uçak, bomba, araba gibi yerli üretim yapmasının yıllarca engellendiğini dile getiren Soylu, "Onlar istiyorlar ki hep birisinin uşağı olacağız. Biz kimsenin uşağı olmayacağız, özgür olacağız, bağımsız olacağız, güçlü bir Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

    'TOPYEKÜN SALDIRMALARININ SEBEBİ, NİÇİN İHA YAPIYORUZ?'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    İHA / Aydemir Kadıoğlu
    Soylu: Kartal'daki enkazdan 21 kişinin cansız bedeni çıktı, kim hatalıysa gereği yapılacak
    Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Bugün itirazları nedir biliyor musunuz? Amerika ile Avrupa ile topyekun saldırmalarının bir sebebi var. Niçin insansız hava aracı yapıyoruz? Niçin dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz? Niçin dünyanın en büyük barajını yapıyoruz? Niçin güçlü bir Türkiye olarak ayaktayız? İstiyorlar ki özgüvenimiz yoksun olsun, bacaklarımız titresin, Türkiye’nin içerisinde terör olsun, bütün kazandıklarımız teröre harcansın ama bir şey söyleyeyim, ne yaparlarsa yapsınlar isterlerse kıskansınlar, çatlasınlar, patlasınlar bugün yükselen, güçlü bir Türkiye var."

    'HDP'LİLERİ YÜRÜTÜRSEK BİZE ADAM DEMESİNLER'

    Türkiye’nin bugün başka bir boyutta olduğunu, birilerinin sözüyle eğilip kalkmadığını, talimatla hareket etmediğini ifade eden Soylu, bunun milletin sayesinde olduğunu vurguladı. Milletin verdiği oyun önemli olduğunu hatırlatan Soylu, "Bizi terörle mücadele ettiren sizin verdiğiniz oydur, sandıktır, demokrasidir. Eğer bizi bundan yoksun bırakırsanız sesimiz artık güçlü çıkmayabilir." dedi.

    HDP, seçmen, miting
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Soylu, HDP'yi Meclise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soktuğunu söyledi. TBMM'de plan bütçe görüşmelerinde HDP'lilerin, "Sizin askerleriniz, işgal askerleri…" ifadesini kullandığını dile getiren Soylu, "Biz ağzının payını verdik ama ona o lafı orada söyletene bakmak lazım. Kim söyletti? Şimdi de güya Apo’nun içeriden çıkması için milletvekilleriyle beraber Türkiye'nin bazı vilayetlerinde yürüyeceklermiş. Sizi yürütürsek bize adam demesinler." diye konuştu. 

    'KANDİL'İN ÖNÜNDE BOYNUMUZU EĞİK BIRAKMAYIN'

    Son 1,5 ayda Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu madde yakalamalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Soylu, "Sadece hapse tıktığımız 57 bin uyuşturucu satıcısı değil, aynı zamanda onların örgüt yöneticilerinin de bir şekilde gereğini yerine getiriyoruz. Buradan namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mıhlamazsak namerdiz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu, sadece terör ve uyuşturucuyla uğraşmadıklarını, Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışanlar ile hırsızların da iflahını keseceklerini söyledi. Soylu, vatandaşlara, "31 Mart akşamı Kandil'in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın. Sadece Kandil'in önünde boynumuzu eğmeyin, 15 Temmuz'u yapanlara da fırsat vermeyin." diye seslendi. Bakan Soylu, vatandaşlardan Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki için oy istedi.

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    Etiketler:
    Uyuşturucu ile mücadele, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Ankara, Türkiye
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