CHP’nin adayı Bucak ‘yanlış anlaşılmış’: Sandığa gömmeyi kastetmiştim

Bucak bugün Ankara’da CHP’nin aday tanıtım töreninden dönüşünde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda destekçileri tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Konvoylar eşliğinde gittiği seçim bürosunda kalabalığa seslenen CHP’li aday, Siverek’e ailesi ya da kardeşi için değil halk için gittiğini ifade etti.

“İlk süreçte MHP’den aday gösterildik. İttifak sürecinde bizi Harran’la takas ettiler ve geri çektiler. Sonra Atatürk’ün partisinden aday olduk” diyen Bucak, amaçlarının ‘kravatlı hırsızlık’ olmadığını dile getirdi.

Bucak sözlerini şöyle sürdürdü:

— Bu seçimde dürüstler kazanacak, bu seçimde sevgi kazanacak. Bağımsız aday olduğum süreçte sandığa gömdüğüm gibi bu seçimde de rakiplerimi sandığa gömeceğim. Kapımız herkese açık. Burada, bu kalabalıkta her aileden insan var. Fatih Bucak demek, sevgi demektir.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Mehmet Fatih Bucak: Seçime değil ölmeye geliyorum

- Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim. Şimdi de hodri meydan! Demokratik bir ortam… Kim çok seviliyorsa buyursun. Oy, sevgi demektir. Vatandaşın cebinden parasını zorla alabilirsin ama sevgisi zorla alamazsın. Bunlar demokratik yarışmaktan korkuyor.”

MHP’nin Siverek adayıyken “Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar” açıklamasıyla tepki çektikten sonra CHP’den aday gösterilmişti.