Timur Selçuk: Sol dünya görüşüne sahip, inançlı bir insanım, yalnızca Allah'a secde ederim

Timur Selçuk, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Selçuk, Kalçık'ın "Daha önceki 'Ben namaz kılan, Kuran okuyan bir sosyalistim' açıklamanız tepki çekmişti. Pişman oldunuz mu bu açıklamanızdan?" sorusu üzerine "Asla! Yine aynı şeyi söylerim. Sol dünya görüşüne sahip ve inançlı bir insanım. Ben yalnız Allah'a secde ederim. Ve namazda hep 'Allah'ım bana sahip çık, yanlışlarımı ve eksiklerimi göster' diye dua ediyorum" dedi.

Selçuk, sol kesimin başarılı olamama nedenini de kendince şöyle açıkladı:

— Çünkü bunu yönetenler insani açıdan değil de, politik açıdan bakıyorlar. Solun politikacıları, insani değerleri daha çok ön plana çıkarsalar belki daha çok kişinin gönlüne girebilirler. İnsanları oy olarak görüp yaklaştıkları için de başarılı olamıyorlar.

'YILLARCA YURT DIŞINDA YAŞADIM AMA BU TOPRAKLARA İHANET ETMEDİM'

Selçuk, 'aydın' kavramını "Üreten, paylaşan ve haksızlığa sessiz kalmayan" olarak tanımladı. "Üretirken de bu ülkenin değerlerine göre üretmek gerekiyor" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

— Babam; eserleriyle, duruşuyla yaşadığı dönemin en önemli aydınlarındandı. Ben de Batı tarzında çalışmalar yaptım ama buranın değerlerini eserlerime hep yansıttım. Bu topraklara ihanet etmedim hiçbir zaman. Yıllarca yurt dışında yaşadım ama asla asimile olmadım. Bu topraklara olan aidiyetimi hiç kaybetmedim. Böyle olmamda da rahmetli annem ve babamın etkisi var. Babam bana nasihat etmez, oğlum nasılsa beni takip eder diye bakardı. Benim çalışmalarımı da yakından takip ederdi. Onu hiç mahcup etmedim.