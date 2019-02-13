Rus vatandaşı Anastasia, Alanya için resmen aday oldu

Alanya'da sekiz yıldır yerleşik yaşayan ve bir Türk ile evli olan 36 yaşındaki Petrova Çetinkaya, Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıklamasının ardından bugün de Alanya Adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulunda resmi adaylık başvurusunu yaptı.

‘ALANYA'YA HAYIRLI OLSUN'

Başvuru sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasia Petrova Çetinkaya, "Alanya'ya ve herkese hayırlı olsun. Kendimi çok iyi hissediyorum heyecanlıyım" dedi.

Seçim çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Petrova Çetinkaya, şöyle devam etti: "Çok güzel tepkiler alıyorum. Geziyoruz, insanlarla sohbet ediyor, konuşuyorum. Çok yoğun geçiyor ama çok mutluyuz. Sonuna kadar bağımsız olarak devam ediyorum. Alanya için, burada yaşayan insanlar için bu yola çıktım. İnanıyorum Alanya'yı marka haline getirebiliriz. Alanya'yı daha zengin ve verimli bir şehir haline getirebiliriz. Biz Alanya'nın potansiyelin olduğuna inanıyoruz ve sonuna kadar devam edeceğiz."