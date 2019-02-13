Açlık grevindeki HDP'li Güven hastaneye kaldırıldı

98 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle 98 gündür açlık grevi yapan DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Tecride karşı 98 gündür açlık grevinde bulunan DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/FD21Paydhp — HDP KARS / QERS (@HdpQers) 13 февраля 2019 г.

​​Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Güven bugün öğleden sonra Uluslararası Barış Delegasyonu üyeleriyle Diyarbakır'daki evinde görüşmesinin ardından fenalaştı.

Göğüs ağrılarının olduğu belirtilen Güven, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Leyla Güven açlık grevinin 98. gününde ağırlaşması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmiyor.#LeylaGüveneSesVer — Serpil Kemalbay (@SerpilKemalbay) February 13, 2019

​HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Güven'in tedaviyi kabul etmediğini belirtti.

'LÜTFEN ÖLMESİNE İZİN VERMEYİN'

Güven'in kızı Sabiha Temizkan da sosyal medyadan paytığı paylaşımda, "Annem Leyla Güven açlık grevinin 98. gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin! Lütfen!" ifadelerini kullandı.