Bursa'da IŞİD operasyonu: 52 gözaltı

Adreslere operasyon düzenleyen TEM ekipleri bu adreslerde ikamet eden 52 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar haklarında detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkındaki inceleme devam ediyor.
Bursa TEM ekipleri IŞİD’e yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 mahallede 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.
Adreslere operasyon düzenleyen TEM ekipleri bu adreslerde ikamet eden 52 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar haklarında detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkındaki inceleme devam ediyor.
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