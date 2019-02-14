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12:44 14 Şubat 2019
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    Ekrem Ergül

    Engelli kızına 6 yıl boyunca tecavüz etti, doğan 2 bebeği öldürdü

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Antalya'da zihinsel engelli kızına 6 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla hapis cezası alan Ekrem Ergül ile yaşananlara göz yuman karısına, istismar sonucu dünyaya gelen 2 bebeği öldürdükleri gerekçesiyle verilen 15 ve 12 yıllık hapis cezaları, Yargıtayca bozuldu. Tutuklu anne-baba ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    DHA'nın aktardığı habere göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve inşaatlarda boyacılık yapan 4 çocuk babası Ekrem Ergül, zihinsel engelli kızı H.E.'ye 6 yıl boyunca tecavüz etti. 2008 yılında babasından hamile kalarak düşük yapan H.E.'nin, 2012 ve 2014 yılında doğan biri erkek 2 bebeği ise tenha bir bölgeye bırakılarak ölüme terk edildi.

    Mahkeme
    © AA /
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    Komşularının polise ihbarıyla ortaya çıkan olayın ardından Ekrem Ergül tutuklanırken, eşi Cemile Ergül tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ile kız kardeşi A.E. ve erkek kardeşi A.E. ise devlet korumasına alındı.

    Öz kızına cinsel istismarda bulunan Ekrem Ergül hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla kadar hapis, anne Cemile Ergül hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ekrem Ergül ve Cemile Ergül hakkında yine aynı mahkemede doğan 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ikinci bir dava açıldı.

    CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS

    Mahkeme - tutuklama
    © AA /
    Öz kızına tecavüz suçlamasıyla tutuklandı
    Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan ikinci davanın iddianamesinde Ekrem Ergül'ün 2012 yılında kızından doğan erkek bebeği bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile Ergül'ün de 14 Eylül 2014 tarihinde yine eşinin tecavüzü sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, yine bilinmeyen bir yere gömerek ölümüne neden olduğu ileri sürüldü.

    Çift hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk davadan tutuksuz olan anne Cemile Ergül hakkında yakalama kararı verdi. Tüm bu süreçte H.E.'nin ruh sağlığının, babasının yıllarca devam eden cinsel istismarı nedeniyle bozulduğu belirlendi.

    5. Ağır Ceza Mahkemesi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan açılan ilk davada tutuklu sanık baba Ekrem Ergül'ü 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme Cemile Ergül'ü ise beraat ettirdi.

    BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

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    Ekrem Ergül ve Cemile Ergül'ün 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada ise yargılamayı yapan aynı mahkeme eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ekrem Ergül'ü 15 yıl, Cemile Ergül'ü 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

    H.E.'nin avukatı Serap Ertuğrul ile Cumhuriyet savcısı kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların teşebbüs suçundan değil 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza almaları gerektiğine hükmederek bozdu.

    İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİ

    Yeniden görülen davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, mütaalasında H.E.'nin tecavüzler sonucu 2011 yılı başında hamile kaldığını bebeği 2-3 aylıkken düşük yaptığını, cinsel istismar sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde de hamile kalıp 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı.

    Türk polisi
    © Fotoğraf : AA
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    Savcı Şeran, mütaalasının devamında 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem Ergül'ün bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde eşi Cemile Ergül'e 'çocuğu bir yere attım' dediğini ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şöyle dedi:

    "Sanığın mağduriye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem Ergül'ün evde olmadığı bir sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile Ergül'ün çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem Ergül'e durumu anlattığı, Ekrem Ergül'ün de Cemile'ye 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da, sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

    Mahkeme de karı-kocayı 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme 2 sanığın cezasında da indirim yapmadı. Ekrem Ergül, halen Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşi Cemile Ergül'ü 'cinayete azmettirme' suçundan yargılanıyor.

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    Etiketler:
    engelli, Ağırlaştırılmış müebbet, bebek, tecavüz, Yargıtay, Antalya
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