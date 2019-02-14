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16:32 14 Şubat 2019
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Kaşıkçı'nın dublörünün yanındaki kişi yerel işbirlikçi

    Türkiye
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Kaşıkçı cinayeti için hazırlanan almanakta, Kaşıkçı'nın dublorünün yanındaki kapüşonlu kişi işbirlikçi" açıklamasında bulunuldu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylara yer verildi.

    Emniyetin faaliyet raporunda, Suudi gazetecinin öldürülmesinin ardından basında yer alan bilgilerin yanı sıra kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli detaylar da yer buldu.

    Raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğal gaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtildi. Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına vurgu yapıldı.

    'KEMİKTEN ELDE EDİLEN DNA ANALİZİ' UZMANI

    Olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini 'Kemikten elde edilen DNA analizi' üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtildi.

    Raporda, bu kişinin çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip olduğuna dikkati çekildi.

    32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ

    Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor… Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verildi.

    'ABD'DEN İLGİNÇ İHBAR'

    Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en ilginç ihbarlardan birinin ABD'den geldiği belirtildi.

    Buna NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bu kişinin "Cemal Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp öldürdüler" dediği aktarılan raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ciddi bulduğu her bildirimi dikkatle incelediği vurgulandı.

    'HATİCE CENGİZ İKİNCİ KURBAN OLABİLİRDİ'

    Raporda olay günü Kaşıkçı'yı konsolosluğun kapısında bekleyen görevlinin anında içeriye bilgi verdiğini belirtilerek, "Aynı görevli Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye 'Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var.' demiyor. Bahsetmiş olsa belki infaz durdurulurdu. Bir ihtimal daha var… Belki de Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" değerledirmesine yer verildi.

    Kimyasallarla temizlenmiş alanların planlı cinayetin delillerinin karaltıldığının işareti olduğu aktarılan raporda, infaz timinin otelde bırakılması gerekirken yanlarına aldıkları bavulları girişte kolaylıkla taşıdıkları, çıkışta ise zorlanarak götürdüklerine dikkati çekildi.

    Bu bilgiler ışığında emniyet yetkilileri, Kaşıkçı'nın infaz edildikten parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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